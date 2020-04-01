Алексей Лихачёв, генеральный директор «Госкорпорации «Росатом»:

«Уважаемые коллеги, друзья, здравствуйте! Спасибо всем, кто тщательно соблюдает карантинные условия, всем, кто откликнулся на мое первое обращение, кто задавал вопросы на «горячую линию». Видя ваш интерес, я принял решение, что буду регулярно информировать вас о том, как развивается ситуация в отрасли в эти непростые дни. На сегодняшний день у нас четыре подтвержденных случая заболевания. Причем один из них за рубежом, в Венгрии. Коронавирусная инфекция зафиксирована у венгерской гражданки, она сотрудница компании Ganz EEG Kft, дочки «Атомэнергомаша». С российским персоналом она не контактировала. Внутри страны трое заболевших, все - в Концерне «Росэнергоатом». Двое – в Москве. Один из них «привез» коронавирус из отпуска, на работу не выходил, и в контакт с коллегами не вступал. Вторая заболевшая – сотрудница центрального аппарата «Росэнергоатома». Ее руководство оперативно приняло все необходимые меры и провело дезинфекцию помещений. Третий случай, на нем остановлюсь подробнее, зафиксирован в Заречном Свердловской области. Пока это единственный подтвержденный факт коронавируса в наших атомных городах. Заболел сотрудник Белоярской АЭС. Сейчас он и его супруга лечатся в Екатеринбурге. Все, с кем он общался, на карантине. Чтобы обеспечить непрерывность работы станции, мы пошли на жесткие меры и изолировали весь оперативный состав, работающий на блочных щитах управления. Все работники пяти дежурных смен теперь живут отдельно от семей, в профилактории, и доставляются на станцию специальным транспортом. Им обеспечено медицинское обслуживание под контролем ФМБА. Коллеги, в соответствии с решениями Госкорпорации, во всех городах присутствия Росатома приняты дополнительные организационные и медицинские меры. Их цель: с одной стороны, обеспечить профилактику заболеваний, а с другой – в соответствии с нашим принципом «на шаг впереди» - готовность к работе в новых условиях. Во-первых, принято решение размещать изолированно в санаториях и профилакториях всех работников, которые обеспечивают непрерывность производственных процессов и работают на ядерных установках. Во-вторых, во взаимодействии с ФМБА и главами городов сделать полную ревизию готовности медицинских служб. Проверить, достаточно ли в городах врачей необходимой квалификации, есть ли аппараты искусственной вентиляции легких, больничные боксы и палаты для изолированного лечения. В-третьих, расширить количество пунктов тестирования на коронавирус, увеличить частоту замеров температуры работников на производстве. У ФМБА мы уже запросили дополнительные тесты. Наша задача – максимально использовать эти нерабочие дни, чтобы подготовиться к работе в обстановке пандемии в ближайшие недели».

А.Е. Лихачёв отметил, что в настоящее время прорабатывается возможность возвращения части российского персонала со стройплощадок АЭС, сооружаемых за рубежом. «Понятно, что люди волнуются, кто-то хочет вернуться домой. Информирую, что такая работа уже идет, и всем желающим будет обеспечена возможность вернуться в самые ближайшие дни. Отмечу, что это непростая задача: нужно получить разрешение местных властей, согласовать это с Правительством РФ, МИДом, пограничной службой, заказать чартерные рейсы».

Коснулся он в своем обращении и решений состоявшегося недавно заседания Наблюдательного совета Госкорпорации. А.Е. Лихачёв отметил, что было утвержден показатель выполнения ключевых показателей эффективности деятельности Росатома на уровне 104%.

Упомянул он и то, что продолжает работу «горячая линия» по всем вопросам, связанным с коронавирусом. Каждое поступившее обращение подробно анализируется.

Глава Росатома также призвал сотрудников предприятий Госкорпорации «отнестись с максимальной серьезностью к сложившемуся положению». «Не надо использовать эти нерабочие дни для вечеринок и посиделок с друзьями. Побудьте дома, в кругу домашних, и не выходите на улицу без крайней необходимости. Этим вы сбережете свое здоровье и здоровье ваших близких», - сказал А.Е. Лихачёв.

В качестве альтернативы он призвал изучить обширную образовательную программу, которую подготовила Академия Росатома. «На ее сайте много онлайн-курсов – и про личную эффективность, и про то, как организовать свою работу и работу коллектива в удаленном режиме, чем занять детей. Я также дал поручение добавить в расписание еще две важные темы – это физкультура и английский язык», - отметил глава Росатома.

«Друзья, мы все считаем себя членами одной большой семьи Росатом, и для большинства из нас производственные задачи всегда остаются важнейшим приоритетом. Сейчас ситуация складывается так, что вопрос сохранения своего здоровья стоит столь же остро, как и выполнение гособоронзаказа и завоевание мирового атомного рынка. Поэтому берегите себя, оставайтесь дома. Счастья и здоровья!» - так закончил свое обращение А.Е. Лихачёв.

Для справки:

Напомним, А.Е. Лихачёв сделал первое заявление о ситуации с коронавирусом 26 марта. В нем он отметил, что, несмотря на сложности с эпидемиологической обстановкой в ряде стран, где Росатом строит АЭС, реализация проектов продолжается. Также было сказано, что Росатом предпринимает все необходимые меры, чтобы минимизировать негативное влияние эпидемиологического кризиса на цепочки поставок и обеспечить выполнение обязательств перед заказчиками в полном объеме и в сроки, предусмотренные соответствующими контрактами.

27 марта А.Е. Лихачёв выпустил видеообращение о ситуации с коронавирусом.

Источник: Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»