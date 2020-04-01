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Законотворчество (постановления)

Путин подписал закон о выводе бизнеса из-под статьи УК о преступных сообществах

Путин подписал закон о выводе бизнеса из-под статьи УК о преступных сообществах

1 апреля 2020, 16:15
Рубрика: Законотворчество
Метки: БИЗНЕС

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий вывод из-под статьи Уголовного кодекса (УК) РФ об организованных преступных сообществах (ОПС) бизнес-структур, которые не были заведомо созданы с целью совершения преступлений. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, в статье 210 УК РФ появится примечание о том, что учредители, руководители и сотрудники компании не могут только по причине работы в структуре, совершившей экономическое преступление, подлежать уголовной ответственности за участие в ОПС. Это не будет распространяться на фирмы, которые были заведомо созданы для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

Закон также вводит административную преюдицию, тем самым смягчая уголовное наказание за нарушение требований валютного законодательства. Так, нарушения в части зачисления или возврата денежных средств, совершенные в крупном размере, будут признаваться преступлением, если лицо, которое их совершило, ранее уже подвергалось административному наказанию за аналогичное деяние.

Одновременно документ усиливает уголовную ответственность за уклонение от репатриации (возвращения в страну) денежных средств группой лиц по предварительному сговору. Так, максимально возможный штраф по этой статье достигнет 1 млн рублей, а тюремный срок - пяти лет. В то же время повышаются и пороговые значения: крупным размером будет признаваться сумма в 100 млн рублей нерепатриированных средств вместо 9 млн рублей, а особо крупным - 150 млн рублей вместо 45 млн рублей. Закон также изменяет порядок определения крупного и особо крупного размеров неуплаченных налогов, сборов и страховых взносов.

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Компания: ТАСС

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