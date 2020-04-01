Президент России Владимир Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений в РФ. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Закон, разработанный правительством РФ, содержит требования к компаниям, которые могут заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Порог для таких инвестиций составит не менее 250 млн рублей для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта; не менее 500 млн рублей - в сфере цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства (в редакции первого чтения этот порог составлял 1,5 млрд рублей); не менее 1,5 млрд рублей - в сфере обрабатывающего производства; не менее 5 млрд рублей - в других сферах экономики.

Согласно закону, правительство РФ устанавливает порядок заключения СЗПК, порядок проведения конкурса в рамках публичной проектной инициативы, порядок ведения реестра соглашений СЗПК и определения объема возмещения затрат, понесенных для создания инфраструктуры инвестпроекта, а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на эти цели. СЗПК заключается не позднее 1 января 2030 года.

При объеме собственных инвестиций от 10 млрд рублей (с общим бюджетом проекта от 50 млрд рублей) дополнительно могут быть гарантированы на выбор: особая формула расчета тарифа или вывозные таможенные пошлины на 6-20 лет; запрет на увеличение ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду, платы за пользование водными объектами, утилизационного сбора, экологического сбора, ставки по обязательным платежам, за лесные ресурсы (на три года).

Бюджетные средства на возмещение затрат на создание или реконструкцию инфраструктуры будут предоставляются в том случае, если все имущественные права в рамках реализации инвестпроекта будут зарегистрированы в соответствии с законодательством РФ. Также у организации должна отсутствовать задолженность по уплате обязательных платежей.

Отрасли поощрения капиталовложений

Согласно закону, под СЗПК не могут попасть проекты в сфере деятельности финансовых организаций, поднадзорных ЦБ РФ. При этом ограничение не применяется к случаям выпуска ценных бумаг для финансирования инвестиционного проекта. В режим СЗПК не войдут также строительство, оптовая и розничная торговля, реконструкция административно-деловых и торговых центров, а также жилых домов.

При этом оговаривается, что в режим СЗПК могут войти инвестиционные проекты по сжижению природного газа, а также производство жидкого топлива, полученного из угля и на установках вторичной переработки нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому кабмином.

Для поддержки развития инвестиционной деятельности создается государственная информационная система (ГИС) "Капиталовложения", положение о которой и оператор которой определяются кабмином.