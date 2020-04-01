Аварийное отключение электроснабжения произошло в пяти населенных пунктах Мамско-Чуйского района Приангарья — п. Мама, п. Луговский, п. Мусковит, п. Колотовка, п. Витимский. Минувшей ночью там под отключение попало 600 жилых домов и 15 социально значимых объектов. Также утром 1 апреля авария на электросетях произошла в поселке Балахнинский Бодайбинского района. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

Отметим, что в указанный населенных пунктах Мамско-Чуйского района имеются резервные источники энергоснабжения, подача электроэнергии населению проводится, социально значимые объекты обеспечены электроэнергией постоянно. Что касается поселка Балахинский, там под отключение попало 69 жилых домов и 2 социально значимых объекта. На местах аварий работают бригады.

