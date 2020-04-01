Максим Третьяков на онлайн-связи с Сергеем Кузьминовым и Елизаветой Коробковой Трансляция доступа в telegram АЭК На заводах ГК Москабельмет ведется санобработка

Вице-президент Ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков дал онлайн-интервью ведущим YouTube-канала RusCable Review. Трансляция велась на канале «Медиахолдинг РусКабель». В ходе беседы специалист ответил на вопросы, касающиеся работы кабельных предприятий в условиях пандемии коронавируса.

Кабельная продукция не вошла в сокращенный список товаров первой необходимости (версия от 29 марта 20202 года), утвержденный Правительством РФ, что не дает возможность кабельным компаниям продолжать производство во время карантина. Господин Третьяков заявил, что с пониманием относится к такому решению властей, и отметил, что ставить производство кабеля в один ряд с медицинскими принадлежностями в сложившейся ситуации «было бы цинично».

Однако, металлургическое производство является непрерывным, а потому, в соответствии с указом Президента РФ, продолжает осуществляться в режиме сокращенного персонала. Как заметил Максим Третьяков, в таком режиме на данный момент работают около 40% членов Ассоциации «Электрокабель». Специалист также рассказал о том, что семь компаний, входящих в АЭК, принимают непосредственное участие в строительстве второго корпуса больницы №40 в Коммунарке.

Как объясняет господин Третьяков, письмо, отправленное Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину 30 марта от имени АЭК, объединяет различные меры поддержки, предложенные представителями отрасли. Однако Третьяков отметил, что АЭК не ожидает от государства исполнения всех пунктов письма в части финансовой поддержки отрасли, но рассчитывает на функциональные.

«Я понимаю, что федеральный бюджет не способен скидывать нам деньги с вертолета», – прокомментировал он.



Именно поэтому письмо содержит и предложение по «безденежным» мерам, которые помогли бы остаться кабельному бизнесу на плаву во время наступающего кризиса. Среди них вице-президент Ассоциации «Электрокабель» выделил «агрессивное импортозамещение» и «агрессивую локализацию». Специалист опасается того, что последствия коронавируса скажутся на кабельном бизнесе к концу мая – июню этого года, так как карантин, как считает Третьяков, вряд ли продлится меньше двух месяцев.

Сейчас компании-члены Ассоциации «Электрокабель» не переживают расторжение контрактов или срыв поставок. Однако, если карантин продлится дольше восьми недель, ситуация, по мнению Третьякова, изменится.

«Два месяца – предельный срок. Дальше придется принимать сложные решения», – заметил специалист.

Максим Третьяков от лица «Электрокабеля» объявил об открытии кризисного центра, в который члены Ассоциации смогут обращаться за консультацией. В Интернете будет открыт портал. О том когда это произойдет пользователи RusCable.Ru узнают первыми.