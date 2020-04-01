В связи с распространением коронавирусной инфекции ежедневно в российскую корпорацию «Проект-техника» поступают заявки на изготовление мобильных противоинфекционных отделений из стран Латинской Америки, СНГ и Северной Африки. Сейчас решаются вопросы о поставке.

Противоинфекционные отделения модульного типа производят на «Шумерлинском заводе специализированных автомобилей» (входит в «Проект-технику»). Состав мобильного отделения может варьироваться в зависимости от целей. В стандартной комплектации в течение суток госпиталь может оказывать квалифицированную медицинскую помощь 300 больным. При этом возможна госпитализация на срок до 30 суток порядка 30 человек. Пропускную способность, число койко-мест, а также врачебных кабинетов можно увеличить до нужного количества.

«Проект-техника» — разработчик и производитель мобильной инфраструктуры специального назначения. Два предприятия из актива корпорации находятся на территории Чувашии — это производитель мобильной техники «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» и завод по производству трансформаторов и электротехники «Проектэлектротехника». Оба предприятия выпускают свою продукцию как для российского, так и для зарубежных рынков.

Российский экспортный центр находится в тесном взаимодействии с предприятиями концерна и оказывает консультационную и методическую поддержку. В 2020 году при поддержке РЭЦ «Проект-техника» должна была участвовать в международной выставке промышленных технологий HANNOVER MESSE (была запланирована на апрель, но из-за распространения COVID-19 перенесена).

По итогам 2019 года «Проектэлектротехника» стала лучшим поставщиком в электротехнической отрасли на региональном конкурсе «Экспортер года», который проводил Центр поддержки экспорта Чувашии. Шумерлинское предприятие продает свои трансформаторные подстанции в страны ближнего зарубежья: плотно работает с Белоруссией и Казахстаном, а также отправляет продукцию в Таджикистан и Киргизию, сейчас осваивает рынки Эстонии и Латвии. «Проектэлектротехника» будет представлять Чувашию на окружном этапе премии «Экспортер года», который будет организует Российский экспортный центр.