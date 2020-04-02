Актуализирован состав ТК 465 "Строительство"

Технический комитет по стандартизации ТК 465 «Строительство» актуализировал состав организаций-членов комитета, сообщил председатель ТК 465 «Строительство», заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Волков.

«90 профильных организаций дополнительно включены в состав самого крупного в России технического комитета по стандартизации ТК 465 «Строительство». Теперь в деятельности ТК принимают участие более 650 экспертов из 374 организаций стройотрасли России. Мы максимально открыто подошли к включению в состав новых экспертов, однако с одним важным условием – от всех участников технического комитета требуется серьезная вовлеченность, продуктивность и стремление к достижению консенсуса при разработке нормативно-технической документации», – подчеркнул Дмитрий Волков.

Только вовлеченность в процесс работы каждого участника ТК позволит решать поставленные задачи, считает заместитель председателя технического комитета, директор ФАУ «ФЦС» Андрей Басов.

«Более 90 процентов заявок на включение в состав ТК были одобрены. Технический комитет дополнен 68-ю строительными компаниями и производителями строительных материалов, 17-ю научно-исследовательскими и пятью общественными строительными организациями. Следует особенно отметить наше пополнение со стороны структур государственной компании «Росатом». Актуализированный состав позволит учитывать мнения профессионального сообщества из самых разных областей строительства при проведении экспертизы проектов нормативно-технических документов, но и потребует от экспертов вовлеченность и максимум компетенций», – отметил Андрей Басов.

Приказ об обновленном составе ТК 465 утвержден Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Ознакомиться с документом можно на сайте ФАУ «ФЦС».

Уточненные перечни полномочных представителей (экспертов) от организаций для работы в профильных подкомитетах и рабочих группах комитета будут подготовлены в самое ближайшее время. За данной информацией следите на сайте ФАУ «ФЦС».

СПРАВОЧНО

Технический комитет по стандартизации ТК 465 «Строительство» действует на базе федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС»).