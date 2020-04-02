Мишустин предложил увеличить до 50% авансы по госконтрактам

Ограничение по размеру авансов для исполнителей госконтрактов следует увеличить до 50% от цены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Предлагаем увеличить до 50% долю авансирования предприятий, исполняющих контракты на поставку товаров, работ и услуг для государственных нужд", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства.

Он напомнил, что на сегодняшний день это ограничение установлено на уровне 30% от цены контракта. "Это улучшит финансовое положение предприятий", - сказал глава кабмина.

Ранее вопрос увеличения уровня авансирования по госконтрактам до 50% уже поднимался. Правда такое авансирование предлагалось (на уровне подготовки законопроекта - ИФ) ввести только по госконтрактам на закупку радиоэлектроники с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и т.п. Законопроект о внесении соответствующей поправки (как и ряда других) в закон "О контрактной системе" (44-ФЗ) Минпромторг подготовил в конце прошлого года.

Тогда правительство поддержало только одно из импортозамещающих предложений Минпромторга - был введен временный запрет (на два года) на госзакупки иностранных систем хранения данных для использования на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

В конце прошлого - в начале текущего годов (до начала пандемии коронавирусной инфекции) в Минпромторге и в правительстве РФ поднимался вопрос о том, что в рамках контрактной системы действующих мер поддержки российских производителей (в том числе, радиоэлектроники) недостаточно.

"Существующие сейчас объемы преференций отечественным производителям при госзакупках оказались недостаточными", - говорил вице-премьер Юрий Борисов в феврале в ходе своего посещения технополиса "Эра" в Анапе.

По его словам, основные причины сложившейся ситуации - "демпинг иностранных производителей по цене, хотя продукция по качеству одинаковая, завышенные технические требования заказчиков к аппаратуре, порой излишне завышенные и ориентированные на конкретного поставщика". "Либо смешанные лоты, либо условия, которые российская промышленность не в состоянии выполнить по срокам поставки или отсутствию авансирования", - отмечал он.