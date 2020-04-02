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Происшествия

В Якутии неизвестные расстреляли магистральный оптический кабель Ростелекома

В Якутии неизвестные расстреляли магистральный оптический кабель Ростелекома

2 апреля 2020, 10:45
Рубрика: Происшествия
Метки: ПРОИСШЕСТВИЯ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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В среду, 1 апреля, в Якутии произошло незапланированное отключение Интернета и телевидения. Это случилось из-за повреждения магистральной линии связи "Ростелекома" в восьми километрах от города Алдан на юге республики. 

Происшествие случилось в половине третьего часа дня. Специалисты компании перевели клиентов на резервные линии, но, из-за режима самоизоляции и увеличившегося в связи с этим трафика, мощностей провайдера для всех потребителей явно не хватало. К семи часам вечера аварийная бригада восстановила работоспособность магистральной линии связи и стали известны новые подробности произошедшего. 

Первоначально сообщалось, что неизвестные похитили фрагмент кабеля, однако в самой компании не подтвердили эту версию. Сейчас кабеля связи изготовлены на основе оптиковолоконных систем и не представляют интереса для сборщиков цветных металлов. 

По словам связистов, магистральная линия связи "Ростелекома" была повреждена огнестрельным оружием. В оптическом кабеле сотрудники компании нашли металлические фрагменты, а недалеко от места повреждения валялись гильзы от патронов для огнестрельного оружия. 

В настоящее время правоохранительные органы Якутии ищут злоумышленников.

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