В среду, 1 апреля, в Якутии произошло незапланированное отключение Интернета и телевидения. Это случилось из-за повреждения магистральной линии связи "Ростелекома" в восьми километрах от города Алдан на юге республики.

Происшествие случилось в половине третьего часа дня. Специалисты компании перевели клиентов на резервные линии, но, из-за режима самоизоляции и увеличившегося в связи с этим трафика, мощностей провайдера для всех потребителей явно не хватало. К семи часам вечера аварийная бригада восстановила работоспособность магистральной линии связи и стали известны новые подробности произошедшего.

Первоначально сообщалось, что неизвестные похитили фрагмент кабеля, однако в самой компании не подтвердили эту версию. Сейчас кабеля связи изготовлены на основе оптиковолоконных систем и не представляют интереса для сборщиков цветных металлов.

По словам связистов, магистральная линия связи "Ростелекома" была повреждена огнестрельным оружием. В оптическом кабеле сотрудники компании нашли металлические фрагменты, а недалеко от места повреждения валялись гильзы от патронов для огнестрельного оружия.

В настоящее время правоохранительные органы Якутии ищут злоумышленников.