"Мособлэнерго" проведёт в Домодедово капремонты энергообъектов

Домодедовский филиал АО «Мособлэнерго» в 2020 году проведет ряд капитальных ремонтов энергообъектов в городском округе Домодедово в рамках соответствующей программы.



В течение года планируется ремонт 4 участков высоковольтных кабельных линий общей протяженностью 2,2 км. Замена кабеля будет проводиться на улицах Станционная (промзона), Текстильщиков, Ломоносова. Также в микрорайоне Авиационный запланирован отвод кабельных линий от канализации методом горизонтального направленного бурения под железнодорожными путями.



Домодедовский филиал АО «Мособлэнерго» планирует провести работы на участке высоковольтных воздушных линий общей протяженностью 650 метров в районе деревни Киселиха. Неизолированный провод замениться на провод СИП и вместо деревянных опор будут установлены железобетонные.



В 2020 году по программе капитального ремонта АО «Мособлэнерго» в Домодедовском городском округе запланирован ремонт 9 зданий трансформаторных подстанций в микрорайонах Белые Столбы, Северный и Западный, а также в деревнях Житнево и Шахово. Эти подстанции имеют большой срок эксплуатации, поэтому нуждаются в ремонте для дальнейшей надежной работы электрооборудования. На объектах планируется устранить протечки кровель, заменить деревянные двери на металлические и покрасить фасады зданий.



В 2020 году работники Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» планируют расчистить 3 участка общей площадью 17,5 га от кустов и деревьев. Работы будут проводиться в районе деревень Котляково и Благое, а также около СНТ «Кипарис» в микрорайоне Белые Столбы.



Выполнение программы капитального ремонта позволит повысить надёжность и качество электроснабжения потребителей города Домодедово и округа в целом.