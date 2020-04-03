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Модернизация

На Курской АЭС-2 завершен монтаж колонн каркаса здания турбины первого энергоблока

Курская АЭС, Росэнергоатом

Почти две тысячи тонн металла ушло на сооружение каркаса здания турбины первого энергоблока Курской АЭС-2. Монтаж на объекте начался в сентябре прошлого года. Сейчас специалисты Титан-2 смонтировали все 29 колонн – турбинное отделение приобрело четкие очертания. Совокупный объем всех металлоконструкций здания турбины сегодня 5 тыс. тонн.

«Контур машинного зала на отметке плюс 44 метров замкнут. Теперь идет подготовка к монтажу подкрановых балок, на которые будут установлены пути мостовых кранов, необходимых для сборки и обслуживания турбины», – пояснил заместитель главного инженера управления капитального строительства – начальник отдела строительного контроля Ростислав Кимлик.

Следующим этапом в сооружении здания турбины станет монтаж кровли – ферм и диска покрытия. Это не менее массивная конструкция общим весом 1020 тонн. Далее строители приступят к обшивке каркаса стеновыми сэндвич панелями.

«Попутно в самом здании идет установка оборудования, оно уже закуплено. Процесс монтажа довольно длительный, сейчас выполнено порядка 10 процентов работ, –продолжил Ростислав Кимлик. – Каждый этап строительно-монтажных работ, мы как заказчики, контролируем совместно с генеральным подрядчиком – Атомстройэкспорт. Нареканий к качеству и срокам выполнения работ нет».

Управление информации и общественных связей Курской АЭС

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