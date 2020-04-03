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Законотворчество (постановления)

Предприятия Москвы могут продолжить работу с ограничениями

COVID-19,Промышленность

COVID-19,Промышленность

"Предприятия Москвы могут продолжить свою работу при условии выполнения требований Правительства и соблюдения правил безопасности", - сообщил порталу RusCable.Ru источник в мэрии Москвы. В редакцию портала передана копия письма, разосланного руководителям организаций Москвы.

Как следует из документа, Предприятия обрабатывающих отраслей промышленности, в т.ч. и кабельные производства, вправе продолжить свою работу при условии выполнения требований Правительства Москвы. В частности сообщается, что предприятия должны обеспечить максимальное число сотрудников дистанционной работой, а для тех сотрудников, которых нельзя перевести на удаленку обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических предприсаний.

"Подобное решение вселяет надежду, на быстрое восстановление промышленности Москвы. В регионах скорее всего последуют примеру столицы, поэтому простой предприятия не будут простаивать до конца апреля" - сообщил источник портала RusCable.Ru в мэрии Москвы.

 

Описание pdf-файла
Письмо обрабатывающим производствам г.Москвы
250 кб

 

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