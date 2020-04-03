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Инвестиции (проекты)

Продолжается строительство объекта "Ледовый дворец в г. Стародуб Брянской области"

Продолжается строительство объекта Ледовый дворец в г. Стародуб Брянской области

3 апреля 2020, 12:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Строительно-монтажные работы выполняет подрядная организацией ООО «Регион» г. Белгород. Строительство началось 15 февраля.

Согласно проекту, подрядчики сначала забили 276 свай в основание фундамента, выполнили бетонные работы. В настоящее время практически завершены работы по устройству монолитно-столбчатых фундаментов (их установлено 33), и подрядная организация приступила к монтажу металлоконструкций.

Параллельно ведётся работа по приобретению оборудования. Так, 16 марта состоялось два аукциона на приобретение блочной котельной и канализационно-насосной станции. ООО ТД «Газовик Комплект» г. Энгельс, Саратовская область — блочная котельная (сумма контракта 3,724 млн. руб.) и ООО «Гидро Про» г. Ульяновск — КНС (сумма контракта 611, 647 тыс. руб.).

Общая сметная стоимость строящегося спортивного объекта составляет почти 200 млн. руб. Строительство ведётся за счёт средств бюджета Брянской области при софинансировании бюджета муниципалитета. Сдать Ледовый дворец в эксплуатацию планируют в августе нынешнего года.

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