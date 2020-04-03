В Санкт-Петербурге предотвращено хищение телефонного кабеля крупной емкости, общий убыток составил 500 тыс. рублей. Благодаря бдительности сотрудника «Ростелекома» полиция задержала группу людей, которые ночью пытались вырезать и вывезти кабель, прямо на месте. Специалисты компании оперативно восстановили повреждение на линии.

Инженер связи «Ростелекома» заметил подозрительные действия у одного из колодцев кабельной канализации на улице Бабушкина и вызвал правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия сотрудники РОВД Невского района, Росгвардии и ГИБДД задержали организованную группу из 16 человек и два специализированных транспортных средства — манипулятор и грузовой автомобиль. Возбуждено уголовное дело, в настоящий момент идет следствие. Из-за действий злоумышленников пострадали почти 300 абонентов телефонной связи.

Антон Годовиков, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»: «Хочу поблагодарить нашего сотрудника, который проявил бдительность и даже ночью не прошел мимо преступления. Кабель связи — это линия жизни: возможность вызвать скорую, полицию, пожарных, она обеспечивает работу сигнализаций и важных городских объектов. Не только хищение, но даже сама попытка повреждения кабеля влечет за собой уголовную ответственность. Сейчас, во время пандемии и карантина, бесперебойная связь особенно важна. Чтобы люди ни на минуту не оставались без связи, “Ростелеком” усиливает работу по дополнительному оборудованию люков механизмами защиты и сигнализации. Я очень прошу жителей Петербурга быть внимательными, при подозрениях в хищении или порче кабеля незамедлительно сообщать в полицию. От этого может зависеть чья-то жизнь!»

Согласно Уголовному кодексу (УК) РФ хищение кабеля связи квалифицируется как кража (ст. 158 УК РФ) и нарушение нормального функционирования объекта жизнеобеспечения (ст. 215.2 УК РФ). Злоумышленникам грозит максимальный срок лишения свободы — до пяти лет.

В рамках профилактики хищений и повреждений линейно-кабельных сооружений и оборудования связи действуют круглосуточные телефоны:

8 (812) 591-95-03, 8 (921) 938-65-17 — оперативный дежурный;

8 (812) 710-34-34 — охранное предприятие «Стаф-Альянс»;

112 — единый федеральный номер.

По указанным номерам граждане могут сообщить о случаях несанкционированного доступа на крыши, в дома, подвальные помещения, где может находиться оборудование связи, а также о любых подозрениях в повреждении и хищении кабеля. Гражданам, предоставившим информацию, гарантируется полная конфиденциальность.

Всего с начала 2020 года на территории Санкт-Петербурга зафиксирован 21 случай хищения телефонного кабеля общим метражом более 5 км, сумма убытка превысила 3 млн рублей.