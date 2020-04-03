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Модернизация

2 180 кВт мощности - дому программы реновации в Северном Измайлово

Компания «Россети Московский регион» подключила к сетям новый жилой дом в Восточном административном округе г.Москвы. Он возведен на ул. Константина Федина в рамках программы реновации и представляет собой комплекс из трех корпусов переменной этажности, соединенных общей одноуровневой подземной автостоянкой. Планируется, что 1090 квартир дома распахнут двери жильцам до конца текущего года.

Для обеспечения надежного и качественного электроснабжения новоселов энергетики смонтировали две трансформаторные подстанции, в которых установлено современное оборудование. Оно позволяет дистанционно контролировать и оперативно управлять сетью в случае технологического нарушения. Ведется строительство кабельных линий (КЛ). Всего в рамках договора проложат 26 КЛ низкого напряжения и 6 КЛ напряжением 10 кВ. Совокупная присоединенная мощность составит 2 180 кВт.

На очереди подключение к сетям двух многоэтажек в Зеленограде – рядом с Солнечной аллеей и Георгиевским проспектом (корпуса 934 и 1934). В начале года энергетики осуществили технологическое присоединение дома в Кузьминках, на улице Шумилова.

Всего по программе реновации в Москве планируется подключить 111 домов в 2020 году.

Информацию о сроках и правилах технологического присоединения к сетям компании, увеличении мощности и услугах энергоснабжения можно узнать на портале utp.moesk.ru, а также по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70 (звонок бесплатный).

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