Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в режиме видеоконференции провел производственное совещание c руководителями организаций – производителей электротехнического оборудования и материалов, необходимых для обеспечения производственной деятельности электросетевого комплекса. На мероприятии обсудили вопросы стабильного производства и бесперебойных поставок необходимой энергетикам продукции в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

Открыл встречу Игорь Маковский. Глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» отметил, что в сложившейся ситуации необходимо выстроить четкий алгоритм взаимодействия с партнерами – производителями основной продукции, обеспечивающей деятельность Обществ.

«Нашей главной задачей на сегодня является обеспечение надежного энергоснабжения потребителей в регионах нашего присутствия и минимизации влияния внешних факторов на производственную деятельность. Ее решение требует создания всех необходимых условий для бесперебойной работы отечественных производителей оборудования и материалов», - сказал Игорь Маковский.

Глава энергокомпаний сообщил, что в текущем году «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» планируют обеспечить безусловное выполнение производственной программы и продолжить реализацию мероприятий цифровой трансформации. На сегодня в рамках этой работы Обществами заключены почти 1,5 тысяч договоров на общую сумму порядка 6 млрд рублей, объем проведенных поставок превышает 1,6 млрд. рублей. Производителям оборудования и материалов необходимо в сжатые сроки завершить производство и поставку всего законтрактованного объема. Все обязательства заказчика «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» выполнят в полном объеме, вне зависимости от развития ситуации.

«При любом сценарии приоритеты нашей работы будут неизменны. Это обеспечение качественной работы электросетевого комплекса, подготовка к ОЗП, реализация мероприятий цифровой трансформации, выполнение обязательств в области технологического присоединения, завершение всех проектов высокой стадии готовности. Мы готовы оставаться для производителей продукции и оборудования надежными партнерами. И рассчитываем на такой же ответственный подход с их стороны», - подчеркнул Игорь Маковский.