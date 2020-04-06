Москва ускорила строительство жилья и социнфраструктуры

Власти Москвы решили за счет оптимизации порядка проведения земляных работ сократить сроки возведения объектов капстроительства, финансируемых из городского бюджета. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики города Москвы, уточнив, что соответствующее постановление уже подписано.

Согласно документу, установлен уведомительный порядок проведения земляных работ при возведении объектов капстроительства и прокладки к ним инженерных сетей.

Как отметил руководитель департамента Сергей Лёвкин, в настоящее время земляные работы, установка временных ограждений, размещение временных объектов осуществляется на основании ордера.

«В среднем в процессе строительства оформляется 3-4 ордера, на каждый из них уходит около 20 рабочих дней. С момента вступления в силу постановления, с 1 июля 2020 года, срок строительства жилья и социальных объектов, возводимых за счет города, сократится в среднем на 90 дней», - подчеркнул он.

По его словам, контроль со стороны Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) при этом сохранится. «Воспользоваться уведомительным порядком заявитель сможет исключительно в случае наличия разрешения на строительство, технического заключения Мосгоргеотреста, а также согласованного с Дептрансом проекта организации дорожного движения», - добавил Сергей Лёвкин.