По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра в марте 2020 года составило 21475,5 млн кВт∙ч, что на 600,9 млн кВт∙ч меньше, чем в марте прошлого года.

Выработка электроэнергии в марте 2020 года составила 20652,9 млн кВт∙ч, что на 1490,0 млн кВт∙ч меньше, чем в марте прошлого года. Разница между выработкой и потреблением в ОЭС Центра компенсировалась за счет перетоков электроэнергии со смежными энергообъединениями Юга, Средней Волги, Урала и Северо-Запада.

Тепловыми электростанциями (ТЭС) в марте 2020 года выработано 10884,8 млн кВт∙ч (52,7 % в структуре выработки ОЭС Центра), гидроэлектростанциями (ГЭС) – 450,0 млн кВт∙ч (2,2 % в структуре выработки ОЭС Центра), атомными электростанциями (АЭС) – 9318,2 млн кВт∙ч (45,1 % в структуре выработки ОЭС Центра). По сравнению с мартом прошлого года выработка ТЭС снизилась на 20,0 %, выработка ГЭС увеличилась на 48,5 %, выработка АЭС увеличилась на 12,2 %.

Рост потребления в марте 2020 года по сравнению с мартом прошлого года зафиксирован в энергосистемах Калужской области на 5,0 % и Липецкой области – на 1,1 %.

Снижение потребления в марте 2020 года по сравнению с мартом прошлого года зафиксировано в энергосистемах Белгородской области на 1,6 %, Брянской области – на 4,8 %, Владимирской области – на 3,9 %, Вологодской области – на 1,5 %, Ивановской области – на 4,3 %, Костромской области – на 14,8 %, Курской области – на 2,0 %, г. Москвы и Московской области – на 3,4 %, Орловской области – на 4,4 %, Смоленской области – на 1,6 %, Тамбовской области – на 4,6 %, Тверской области – на 6,4 %, Тульской области – на 4,1 %, Ярославской области – на 4,1 %.

Потребление электроэнергии в энергосистемах Воронежской и Рязанской областей в марте 2020 года осталось на уровне прошлого года. За первые три месяца 2020 года потребление электроэнергии в ОЭС Центра составило 65119,7 млн кВт·ч, что на 1,9 % меньше уровня потребления за такой же период прошлого года (без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 2,9 %).

В январе – марте 2020 года зафиксирован рост электропотребления относительно аналогичного периода прошлого года в энергосистемах Воронежской области на 1,9 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 0,8 %), Калужской области – на 1,2 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 0,2 %), Курской области – на 1,3 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 0,2 %), Липецкой области – на 2,9 %(без учета 29 февраля 2020 года рост составил 1,8 %).

Снижение электропотребления за три месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечено в энергосистемах Брянской области на 5,2 % (без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 6,2 %), Владимирской области – на 4,5 % (без учета 29 февраля 2020 года – на 5,5 %), Вологодской области – на 1,0 % (без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 2,1 %), Ивановской области – на 3,3 % (без учета 29 февраля 2020 года – на 4,4 %), Костромской области – на 11,5 % (без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 12,5 %), Москвы и Московской области – на 2,6 % (без учета 29 февраля 2020 года – на 3,6 %), Орловской области – на 3,5 % (без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 4,5 %), Рязанской области – на 1,7 % (без учета 29 февраля 2020 года – на 2,8 %), Тамбовской области – на 3,9 % (без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 4,9 %), Тверской области – на 7,0 % (без учета 29 февраля 2020 года – на 8,0 %), Тульской области – на 2,6 % (без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 3,6 %), Ярославской области – на 1,9 % (без учета 29 февраля 2020 года – на 3,0 %).

Потребление электроэнергии в Белгородской и Смоленской области в январе – марте 2020 года осталось на уровне прошлого года. Без учета 29 февраля 2020 года потребление электроэнергии в Белгородской энергосистеме также осталось на уровне прошлого года, а в энергосистеме Смоленской области снизилось на 1,4 %.

Электростанции ОЭС Центра за период с января по март 2020 года выработали 62998,6 млн кВт·ч, что на 3,7 % меньше, чем за аналогичный период 2019 года (без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 4,7 %). Выработка ТЭС в январе – марте 2020 года составила 34655,3 млн кВт·ч (55,0 % в структуре выработки ОЭС Центра), что меньше выработки ТЭС в период с января по март 2019 года на 14,7 % (без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 15,6 %). Выработка ГЭС в этот период составила 1265,4 млн кВт·ч (2,0 % в структуре выработки ОЭС Центра), что больше выработки ГЭС в период с января по март 2019 года на 52,0 %(без учета 29 февраля 2020 года рост составил 50,2 %). Выработка АЭС за первые три месяца 2020 года составила 27078,0 млн кВт·ч (43,0 % в структуре выработки ОЭС Центра), что больше выработки АЭС в период с января по март 2019 года на 13,3 %(без учета 29 февраля 2020 года рост составил 12,1 %).

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Центра складываются из показателей энергосистем Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Москвы и Московской области, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.