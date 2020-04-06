6 апреля 2020, 13:15
Рубрика: Новости портала
Метки: PRYSMIAN GROUP, PRYSMIAN GROUP RUSSIA, КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, ИНТЕРВЬЮ, RusCable.Ru
Отрасль: Кабельная промышленность
Кристиана Шелца, генеральный директор Prysmian Group Russia
Портал RusCable.Ru публикует эксклюзивное интервью с Кристианой Шелца, генеральным директором Prysmian Group Russia. В беседе с нами, руководитель российского представительства ведущего производителя кабельной продукции в мире рассказала о том, как гигантская организация с десятками филиалов по всему земному шару справляется с последствиями нарастающей эпидемии COVID-2019.
Могли ли мы знать, завершая 2019 год – что ждет нас впереди? Могла ли кабельная промышленность и российская экономика предположить, какое будущее уготовлено ей назревающей эпидемией вируса COVID-2019? Сегодня, в период нерабочего месяца, мы понимаем, что весь привычный нам порядок жизни изменился. Обратимо это или нет – покажет будущее. Однако, уже сейчас компании рынка должны быть готовы к любому развитию событий. Кабельная промышленность России делает активные попытки по восстановлению своей работы, однако уровень производства и спроса сокращаются. Государство выпускает все новые указы и, похоже, не готово идти на встречу по многим вопросам. Но в этом мире мы не одни – огромное количество других стран по своему борются со вспышкой вируса и вводят собственные меры.
Мы обратились за интервью к представителю лидеру глобального рынка в разработке и производстве кабельно-проводниковой продукции Prysmian Group. В интервью с Кристианой Шелца, мы узнали о том – как кабельный гигант организует работу своих производств и как адаптируется под разные условия рынка. Что, возможно, ждет всех нас впереди и почему необходимо считать кабельные производства – критически важными для любого государства.
Читайте интервью по ссылке и присоединяйтесь к обсуждению.
Prysmian Group – мировой лидер в сфере энергетических и телекоммуникационных кабелях и системах, обслуживающий самые важные компании мира. С продажами более 11 миллиардов Евро в 2018 году, около 30.000 сотрудников в 50 странах, 112 заводов и 25 НИОКР, группа занимает сильную позицию на высокотехнологичных рынках, имеет широкий продуктовый ряд, внедряет собственные высокотехнологичные разработки, и предлагает профессиональное инженерное обслуживание.
После приобретения в 2009 году одного из самых динамичных российских производителей низковольтного кабеля – завода «Рыбинскэлектрокабель» – Prysmian приняла решение провести инвестирование с целью производства на заводе средне- и высоковольтных кабелей. В результате было инвестировано более 50 млн. долларов, и в 2013 году – запущен новый самостоятельный цех, оборудованный производственными линиями, которые отвечают самым высоким международным стандартам качества.
Команда Prysmian в России, совместно с международной командой корпорации, активно участвует в основных инфраструктурных проектах Российской Федерации, интегрируя свои ноу-хау и инновационные технологии в сфере передачи и распределения электроэнергии.
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