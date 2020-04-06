Кристиана Шелца, генеральный директор Prysmian Group Russia

Портал RusCable.Ru публикует эксклюзивное интервью с Кристианой Шелца, генеральным директором Prysmian Group Russia. В беседе с нами, руководитель российского представительства ведущего производителя кабельной продукции в мире рассказала о том, как гигантская организация с десятками филиалов по всему земному шару справляется с последствиями нарастающей эпидемии COVID-2019.

Могли ли мы знать, завершая 2019 год – что ждет нас впереди? Могла ли кабельная промышленность и российская экономика предположить, какое будущее уготовлено ей назревающей эпидемией вируса COVID-2019? Сегодня, в период нерабочего месяца, мы понимаем, что весь привычный нам порядок жизни изменился. Обратимо это или нет – покажет будущее. Однако, уже сейчас компании рынка должны быть готовы к любому развитию событий. Кабельная промышленность России делает активные попытки по восстановлению своей работы, однако уровень производства и спроса сокращаются. Государство выпускает все новые указы и, похоже, не готово идти на встречу по многим вопросам. Но в этом мире мы не одни – огромное количество других стран по своему борются со вспышкой вируса и вводят собственные меры.

Мы обратились за интервью к представителю лидеру глобального рынка в разработке и производстве кабельно-проводниковой продукции Prysmian Group. В интервью с Кристианой Шелца, мы узнали о том – как кабельный гигант организует работу своих производств и как адаптируется под разные условия рынка. Что, возможно, ждет всех нас впереди и почему необходимо считать кабельные производства – критически важными для любого государства.

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