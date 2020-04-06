В рамках поручения генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского о стопроцентной своевременной реализации всего запланированного комплекса мер по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей предстоящей зимой, данного 03.04.2020 в ходе заседания штаба электросетевого комплекса по вопросу минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции, компания «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») проводит запланированные ремонтные работы.

Так, энергетики филиала «Россети Волга»– «Саратовские сети» завершили плановые ремонтные работы на подстанции (ПС) 110/10 кВ «Грачи-2». Подстанция расположена в Балаковском районе Саратовской области и обеспечивает электроэнергией нефтеперекачивающую станцию трубопровода «Бавлы – Тихорецк». Этот нефтепровод осуществляет транспортировку нефти через несколько регионов страны из Татарстана в Краснодарский край и является одним из ключевых инфраструктурных объектов ТЭК в Приволжье и на Кубани.

Специалисты «Саратовских сетей» провели текущий ремонт силовых трансформаторов 110/6 кВ Т-1 и Т-2, капитальный ремонт отделителей и короткозамыкателей 110 кВ, вводных выключателей 6 кВ и выключателей 6 кВ комплектного распределительного устройства наружной установки. В результате повышена надежность энергоснабжения более 400 жителей поселка Грачи и нефтеперекачивающей станции, обеспечивающей рабочие места для значительной части населения.

Работы на подстанции выполнены в рамках реализации ежегодной ремонтной программы. Этот комплекс мероприятий направлен на подготовку линий электропередачи, подстанций, специальной и автомобильной техники к функционированию в предстоящий осенне-зимний период и обеспечению надежного электроснабжения потребителей на территории региона.