Вчера вечером и сегодня ночью в связи с прохождением по территории Челябинской области атмосферного фронта c резким похолоданием, обильными осадками в виде дождя мокрого снега, шквалистым ветром до 25 м/с – в работе электросетевого комплекса филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго», а также других территориальных сетевых организаций произошел ряд технологических нарушений.

В результате без электроснабжения на короткое время частично оставались 15 населенных пунктов в 6 муниципальных районах: Саткинском, Юрюзанском, Сосновском, Красноаррмейском, Кунашакском, Карталинском, - и в Миасском городском округе; за весь период с 22.00 06 апреля до 09.00 07 апреля суммарное количество отключенных потребителей составило 13 573 человека.

С 22:00 6 апреля 2020 года все службы филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» переведены в режим повышенной готовности. После оперативных переключений по переводу потребителей на резервные схемы электроснабжение большей части клиентов компании было восстановлено. В ночное время аварийно-восстановительными бригадами Центральных и Златоустовских электрических сетей филиала ОАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» был произведен осмотр линий электропередачи, к месту ликвидации последствий непогоды было направлено 8 РИСЭ (резервных источника электроснабжения) общей мощностью 720 кВт, от которых оперативно запитана часть населения и социально-значимые объекты.

Перерыв в энергоснабжении потребителей «Россети Урал» не превысил двух часов. В восстановительных работах были задействованы 23 бригады в количестве 61 человек, 23 единицы техники.

Специалисты компании «Россети Урал» напоминают, что потребители могут сообщить о нарушении энергоснабжения, а также получить оперативную информацию о сроках восстановительных работ по телефону контакт-центра «Россети Урал» - 8-800-2501-220 (круглосуточно, бесплатно), в WhatsApp по мобильному телефону 8-912-2901-220.