Домодедовский филиал АО «Мособлэнерго» в 2020 году планирует отремонтировать 9 трансформаторных подстанций в городском округе Чехов для повышения надежности электроснабжения потребителей. Работы будут проводиться в рамках программы капитального ремонта электросетевого оборудования.



Капремонты планируется провести на трансформаторных подстанциях, расположенных на улицах Чехова, Дружбы, Маркова, Гарнаева, Новослободская, а также на территории деревни Кулаково, поселков Любучаны и Столбовая. Подстанции имеют большой срок эксплуатации, поэтому нуждаются в ремонте для дальнейшей надежной работы электрооборудования. На объектах планируется устранить протечки кровель, заменить деревянные двери на металлические и покрасить фасады зданий.



По программе капитального ремонта Чеховское производственное отделение АО «Мособлэнерго» планирует провести капитальный ремонт линий электропередачи в селе Дубна и поселке Мещерское общей протяженностью 1,1 км. Неизолированный провод работники заменят на провод СИП и вместо деревянных опор установят железобетонные.



В 2020 году Домодедовский филиал АО «Мособлэнерго» будет также реализовать инвестиционную программу. В ее рамках планируется строительство в Чехове на улице Гагарина новой кабельной линии взамен старой общей протяженностью 700 м.



Также в микрорайоне Верхнее Зачатье планируется строительство 2 трансформаторных подстанций, кабельной линии 6 кВ протяженностью 500 м и ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 300 м.



Выполнение этих работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей городского округа Чехов и повысить безопасность эксплуатации электрических сетей.