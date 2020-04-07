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Модернизация

"Мособлэнерго" отремонтирует в чехове 9 трансформаторных подстанций

Мособлэнерго отремонтирует в чехове 9 трансформаторных подстанций

7 апреля 2020, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Домодедовский филиал АО «Мособлэнерго» в 2020 году планирует отремонтировать 9 трансформаторных подстанций в городском округе Чехов для повышения надежности электроснабжения потребителей. Работы будут проводиться в рамках программы капитального ремонта электросетевого оборудования.

Капремонты планируется провести на трансформаторных подстанциях, расположенных на улицах Чехова, Дружбы, Маркова, Гарнаева, Новослободская, а также на территории деревни Кулаково, поселков Любучаны и Столбовая. Подстанции имеют большой срок эксплуатации, поэтому нуждаются в ремонте для дальнейшей надежной работы электрооборудования. На объектах планируется устранить протечки кровель, заменить деревянные двери на металлические и покрасить фасады зданий.

По программе капитального ремонта Чеховское производственное отделение АО «Мособлэнерго» планирует провести капитальный ремонт линий электропередачи в селе Дубна и поселке Мещерское общей протяженностью 1,1 км. Неизолированный провод работники заменят на провод СИП и вместо деревянных опор установят железобетонные.

В 2020 году Домодедовский филиал АО «Мособлэнерго» будет также реализовать инвестиционную программу.  В ее рамках планируется строительство в Чехове на улице Гагарина новой кабельной линии взамен старой общей протяженностью 700 м.

Также в микрорайоне Верхнее Зачатье планируется строительство 2 трансформаторных подстанций, кабельной линии 6 кВ протяженностью 500 м и ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 300 м.

Выполнение этих работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей городского округа Чехов и повысить безопасность эксплуатации электрических сетей.

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Компания: АО "Мособлэнерго"

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