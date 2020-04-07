Группа «Россети» относится к предприятиям стратегической важности для обеспечения жизнедеятельности. Для повышения качества и надежности энергоснабжения потребителей производственный персонал по согласованному у графику в штатном режиме реализует все запланированные мероприятия в рамках подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

Ранее генеральный директор холдинга «Россети» Павел Ливинский поставил задачу энергетикам Группы своевременно реализовать запланированный комплекс мер для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей, в том числе ремонтную программу.

Как отметил заместитель генерального директора ПАО «Россети», гендиректор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов, внешние факторы не должны повлиять на качество и своевременность проведения ремонтных работ на питающих центрах энергокомпании.

«Обеспечение надельного энергоснабжения жителей и предприятий макрорегиона, в особенности социально значимых структур и медучреждений, - основная задача энергетиков. В сегодняшних условиях борьбы против распространения коронавирусной инфекции наша работа приобретает характер повышенной важности. В непростой для всей страны период наша главная мера поддержки потребителей - обеспечение бесперебойного электроснабжения», - подчеркнул Виталий Иванов.

На проведение ремонтной программы в регионах операционной деятельности «Россети Северный Кавказ» направят в текущем году более 2 млрд 336 млн рублей. В том числе в ремонт энергообъектов Ставропольского края энергокомпания инвестирует порядка 811 млн рублей. в электросетевой комплекс Дагестана на проведение указанных работ будет направлено свыше 570 млн рублей, на энергоремонтные работы в Чеченской Республике «Россети Северный Кавказ» направят почти 330 млн рублей. На сумму свыше 208 млн рублей энергокомпания профинансирует ремонт объектов Кабардино-Балкарии, порядка 200 млн рублей – в Северной Осетии. Более 163 млн рублей будет вложено в ремонт питающих центров Карачаево-Черкесии, почти 55 млн рублей компания направит на проведение ремонта энергообъектов в Ингушетии.

Специалисты, обеспечивающие реализацию мероприятий, обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Компания «Россети Северный Кавказ» – функционирующая в секторе электроэнергетики Российской Федерации операционная межрегиональная распределительная сетевая компания. Обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках шести филиалов. Исполняет функции единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Каббалкэнерго», АО «Севкавказэнерго», АО «Ингушэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Калмэнергосбыт», АО «Чеченэнерго».