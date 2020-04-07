Резкий рост краж медного кабеля зафиксирован в Калининграде на линиях связи «Ростелекома». В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 воры оставляют жителей многоквартирных домов без интернета и телефонной связи.

Злоумышленники орудуют в подвальных помещениях жилых домов, где располагаются общедомовые коммуникации. С начала года зафиксировано 33 факта хищений кабеля, большая часть случаев пришлась на конец марта — начало апреля. Всего похищено три километра медного кабеля. Сумма ущерба, включая стоимость аварийно-восстановительных работ, составляет два миллиона рублей.

Алексей Семёнов, директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком»: «Такого количества краж мы не фиксировали уже много лет. Режут даже днем. Речь идет о многоквартирных домах с десятками, сотнями абонентов. Это не просто кражи, а подрыв работоспособности системы связи, по сути —диверсия в период пандемии, когда люди физически должны находиться в изоляции и при этом иметь возможность работать, пользуясь интернетом и телефоном. Мы вынуждены привлекать к аварийно-восстановительным работам сотрудников компании, которые в иной ситуации также могли бы оставаться дома. Наши технические специалисты оперативно устраняют повреждения, по всем фактам направляются заявления в правоохранительные органы».

Согласно Уголовному кодексу (УК) РФ хищение кабеля связи квалифицируется как кража (ст. 158 УК РФ) и нарушение нормального функционирования объекта жизнеобеспечения (ст. 215.2 УК РФ). Максимальное наказание по данным статьям — лишение свободны на срок до 5 лет.

В рамках профилактики хищений и повреждений линейно-кабельных сооружений и оборудования связи действуют круглосуточные телефоны:

8 (4012) 56-21-51 — оперативный дежурный охранного предприятия «Стаф-Альянс»;

112 — единый федеральный номер экстренных оперативных служб.

По указанным номерам можно сообщить о случаях несанкционированного доступа на крыши, в дома, подвальные помещения, где может находиться оборудование связи, а также о любых подозрениях в повреждении и хищении кабеля. Гражданам, предоставившим информацию, гарантируется полная конфиденциальность.