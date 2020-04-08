Домодедовский филиал АО «Мособлэнерго» в 2020 году планирует построить 22 километра линий электропередачи в Дзержинском, Котельниках и Лыткарино в рамках реализации инвестиционной программы.



Работы будет проводить Дзержинское производственное отделение АО «Мособлэнерго» с целью повышения надежности электроснабжения социально-значимых объектов и жилых домов, расположенных в Дзержинском на улицах Лермонтова, Дзержинская, Спортивная, Лесная, в Котельниках в микрорайоне Силикат и на Лыткаринском шоссе, а также в деревне Большая Володарка Ленинского района.



В 2020 году объемные работы в рамках инвестпрограммы запланировано провести в районе дачного некоммерческого товарищества «Бутово». На территории планируется строительство трансформаторной подстанции и двух линий электропередачи общей протяженностью 17 км, а также прокладка уличного освещения по существующим опорам общей протяжённостью 7,82 км.



Для повышения надёжности электроснабжения школы №4, детского сада «Малыш», жилых домов и других объектов города Видное работники Дзержинского производственного отделения АО «Мособлэнерго» в этом году планируют реконструировать трансформаторную подстанцию, расположенную на улице Гаевского, рядом с домом №12. На объекте заменят 7 ячеек.



В поселке Развилка Ленинского района в рамках инвестиционной программы АО «Мособлэнерго» запланировано строительство трансформаторной подстанции и 2 кабельных линий. Эти объекты будут обеспечивать энергией реконструируемый участок дороги МКАД-Дроздово-Беседы-МКАД.