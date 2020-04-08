COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 8, 9, 10 апреля, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Компании

Производственная площадка IEK GROUP вошла в перечень системообразующих предприятий

Производственная площадка IEK GROUP вошла в перечень системообразующих предприятий

8 апреля 2020, 15:00
Рубрика: Компании
Метки: КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

Обсудить на форуме

352 просмотра

коронавирус 2020, COVID-19, IEK GROUP

Стратегическая производственная площадка IEK GROUP в Ясногорске вошла в перечень системообразующих предприятий, составленный правительством Тульской области по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина. Предприятия, которые входят в данный перечень, могут работать в условиях режима повышенной готовности.

Как сообщают информагентства, список системообразующих предприятий создается по поручению президента России Владимира Путина. Это одно из мероприятий по преодолению экономических последствий, вызванных распространением COVID-19. Финальный список будет утверждён 10 апреля 2020 г. на заседании комиссии кабинета министров по повышению устойчивости развития экономики России.

Производственная площадка IEK GROUP в Ясногорске обеспечивает рабочими местами около тысячи жителей Тульской области. Именно IEK GROUP стала первой компанией в регионе, с которой был заключен СПИК (специальный инвестиционный контракт). В рамках контракта IEK GROUP планомерно инвестирует средства в развитие своей производственной площадки.

Сейчас на предприятии IEK GROUP производится широкий ассортимент электротехнического оборудования IEK®: металлические корпуса и металлолотки, кабеленесущие системы из ПВХ и аксессуары для труб и кабель-каналов, пластиковые боксы, двустенные гофротрубы ПНД и силовые разъемы.

Благодаря высокотехнологичным производственным линиям, многоступенчатому контролю качества на всех этапах производства — от сырья до готовой продукции, электротехника IEK® отличается надежностью в эксплуатации даже в сложных климатических условиях нашей страны.

Во время работы на предприятии IEK GROUP будут выполняться все рекомендации Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Группа компаний IEK

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Корпуса металлические вводно-учетные однодверные ЩУ IP66 IEK® – надежная защита выносных узлов учета электроэнергии
ABB предлагает цифровые решения для электрооборудования бесплатно в течение всего 2020 года
3М удвоит глобальное производство респираторов до 2 млрд шт. в год
Важная информация: вместе против COVID-19
Эта новость часть сюжета Коронавирус
Другие новости сюжета:

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно