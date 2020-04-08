Стратегическая производственная площадка IEK GROUP в Ясногорске вошла в перечень системообразующих предприятий, составленный правительством Тульской области по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина. Предприятия, которые входят в данный перечень, могут работать в условиях режима повышенной готовности.

Как сообщают информагентства, список системообразующих предприятий создается по поручению президента России Владимира Путина. Это одно из мероприятий по преодолению экономических последствий, вызванных распространением COVID-19. Финальный список будет утверждён 10 апреля 2020 г. на заседании комиссии кабинета министров по повышению устойчивости развития экономики России.

Производственная площадка IEK GROUP в Ясногорске обеспечивает рабочими местами около тысячи жителей Тульской области. Именно IEK GROUP стала первой компанией в регионе, с которой был заключен СПИК (специальный инвестиционный контракт). В рамках контракта IEK GROUP планомерно инвестирует средства в развитие своей производственной площадки.

Сейчас на предприятии IEK GROUP производится широкий ассортимент электротехнического оборудования IEK®: металлические корпуса и металлолотки, кабеленесущие системы из ПВХ и аксессуары для труб и кабель-каналов, пластиковые боксы, двустенные гофротрубы ПНД и силовые разъемы.

Благодаря высокотехнологичным производственным линиям, многоступенчатому контролю качества на всех этапах производства — от сырья до готовой продукции, электротехника IEK® отличается надежностью в эксплуатации даже в сложных климатических условиях нашей страны.

Во время работы на предприятии IEK GROUP будут выполняться все рекомендации Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции.