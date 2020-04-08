Почти пять тысяч сотрудников компании «Россети Урал» обеспечены удаленным доступом во все корпоративные системы для выполнения своих функций.

Дистанционная работа сотрудников компании «Россети Урал» организована путем предоставления централизованного удаленного доступа через сеть Интернет с домашних устройств (настольные компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны и т.д.) на автоматизированные рабочие места, расположенные в офисах компании на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.

Сотрудники могут в удаленном режиме полноценно работать с корпоративными информационными ресурсами: в системах автоматизации финансово-хозяйственной деятельности и производственно-технического блока, системе документооборота, с сетевыми ресурсами и системами хранения данных.

При этом дистанционная работа энергетиков отвечает всем корпоративным требованиям информационной и экономической безопасности.

Для того, чтобы предусмотреть все аспекты работы персонала компании «Россети Урал» в удаленном режиме, IT-подразделениями компании в сжатые сроки была выполнена серьезная работа. Так, специалисты в Центрах обработки данных осуществили настройку программно-аппаратных средств для обеспечения информационной безопасности. Для обеспечения высокой производительности работы ИТ-инфраструктуры расширена пропускная способность каналов связи для выхода в Интернет. Необходимо отметить, что операторы связи на период пандемии расширили пропускную способность каналов без увеличения абонентской платы.

Для организации рабочих мест сотрудников, не имеющих дома необходимой оргтехники, специалисты ИТ-блока обеспечили коллег компьютерным оборудованием, находившемся в резерве, в учебных классах, на рабочих местах временно отсутствующих работников. На текущий момент настроено и выдано сотрудникам компании «Россети Урал» более 1050 единиц техники: ноутбуков, системных блоков, мониторов, МФУ.

Для самостоятельной настройки домашних устройств разработаны пошаговые инструкции, подробно и понятно описывающие обязательные требования для удаленной работы на ПК, правила настройки доступа к корпоративной почте, системе документооборота, подключения к удаленному рабочему столу и конференции Cisco Meeting, настройки переадресации звонков с рабочего на мобильный телефон.

Для проведения онлайн - совещаний с участием сотрудников на разных уровнях настроена организация ВКС посредством облачных сервисов Cisco. Технические возможности системы позволяют собрать совещания с хорошим качеством трансляции звука и видео. Также развернута система онлайн обучения персонала. Подготовлены инструкции пользователя по авторизации и прохождению дистанционного обучения.

Реализация всех указанных мероприятий позволяет обеспечить эффективную удаленную работу сотрудников компании «Россети Урал» в условиях распространения коронавирусной инфекции.