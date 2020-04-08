Специалисты «Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») в максимально сжатые сроки возводят сетевую инфраструктуру для обеспечения электроэнергией модульного инфекционного блока в Пушкине. Медицинское учреждение получит 846 кВт мощности. Источником питания объекта станет ПС 110 кВ «Пушкин-Северная».

В настоящее время специалисты прокладывают четыре кабельные линии общей протяженностью 600 метров. Энергетики установят новую блочную комплектную трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ мощностью 2 МВА. При выполнении работ весь производственный персонал «Россети Ленэнерго» обеспечен необходимыми защитными средствами для профилактики респираторных заболеваний.

Медицинский центр в Пушкинском районе Санкт-Петербурга возводится силами Министерства обороны на базе модульных быстровозводимых конструкций на территории военного госпиталя. Всего до 15 мая 2020 года планируется построить 16 госпиталей в разных регионах России. В них разместятся инфекционные отделения для больных коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день энергетики группы «Россети» обеспечили подключение уже шести площадок в Нижнем Новгороде, Волгограде, Оренбурге, Смоленске, Калининграде и Ростове-на-Дону. В ближайшие дни завершатся работы в Московской области и Санкт-Петербурге.

«Россети» в кратчайшие сроки выполняют весь необходимый объем работ для обеспечения электричеством медицинских учреждений. Когда речь идет о здоровье людей, счет идет даже не на дни, а на часы, поэтому работаем с опережением графиков. Электроснабжение всей социально значимой инфраструктуры сегодня находится на особом контроле», - подчеркнул генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Напомним, с 23 марта по всей стране «Россети» согласно приказу Павла Ливинского взяли на особый контроль надежность и бесперебойность энергоснабжения ключевых объектов социальной инфраструктуры, прежде всего, медицинские учреждения, центры приема обращений граждан, объекты, обеспечивающие предоставление госуслуг и доступа к сети Интернет. Особое внимание также уделено организациям, предоставляющим населению онлайн-услуги, а также транспортно-логистическим центрам.