Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Федеральный закон «О связи», которые оптимизируют оказание универсальных услуг связи (УУС), повысят их доступность для населения и обеспечат доступ жителей Крыма и Севастополя к УУС. Изменения в законодательство были подготовлены Минкомсвязью России.

В настоящее время универсальные услуги связи предоставляются в населенных пунктах России численностью 250 – 500 человек. При этом более чем в 25 тыс. населенных пунктов численностью от 100 до 250 человек услуги связи остаются недоступными. Пункты коллективного доступа в небольших поселках со стационарными компьютерами обходятся в шесть раз дороже точки доступа в интернет и не обеспечивают современный уровень сервисов, поэтому не востребованы у пользователей. Также недоступны универсальные услуги связи жителям Крыма и Севастополя.

«После вступления поправок в силу УУС придут в оставшиеся два региона страны. Предоставление услуг связи через пункты коллективного доступа будет исключено из состава УУС, а сэкономленные средства направят на дооснащение населенных пунктов современной связью. Таким образом, наши граждане в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек получат сотовую связь и точки Wi-Fi», – прокомментировал замглавы Минкомсвязи России Олег Иванов.

Поправки позволяют также оснастить устанавливаемые в рамках оказания универсальных услуг связи таксофоны средствами оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в качестве резерва на случай, если другие средства оповещения окажутся обесточенными.

Кроме того, операторам универсального обслуживания запрещается отказывать другому оператору связи в использовании инфраструктуры связи, а также отказываться от заключения договора присоединения сетей связи с другим оператором связи. Это позволит поддержать сети связи малых операторов связи в населенных пунктах численностью от 100 до 500 человек и гарантировать присоединение их к сети связи общего пользования.