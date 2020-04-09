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Инвестиции (проекты)

46 инвестпроектов должны быть осуществлены в Тобольске

46 инвестпроектов должны быть осуществлены в Тобольске

9 апреля 2020, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

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В Реестре инвестиционных проектов Тюменской области находится 46 проектов, которые должны быть осуществлены в Тобольске. Планируется создать более 600 рабочих мест, сумма возможных инвестиций - 28,9 млрд. рублей и все это без учета Тобольской промышленной площадки.

В числе проектов, которые должны быть завершены в 2020 году, значатся:

  • строительство завода по производству FFS-пленки (инициатор проекта - ООО «Камский завод полимерных материалов», количество создаваемых рабочих мест – 50, объем инвестиций 700 млн рублей);
  • создание производства деревянных поддонов на территории Тобольской промышленной площадки (инициатор проекта ООО «Татлесстрой», количество создаваемых рабочих мест – 150, объем инвестиций 300 млн рублей);
  • строительство гостиничного комплекса «Отель Менделеев» (инициатор ООО «Сибирские коммуникационные сети», количество создаваемых рабочих мест – 110, объем инвестиций 200 млн рублей);
  • строительство гостиницы базы отдыха «Курорт Алемасова» (инициатор ООО «Курорт Алемасова», количество создаваемых рабочих мест – 20, объем инвестиций 65,3 млн рублей).

На территории Тобольска при поддержке правительства Тюменской области ведется работа по созданию особой экономической зоны на базе промышленной площадки, сообщили в пресс-службе городской администрации. Партнерами в реализации проекта выступят управляющая компания «Алабуга» (Татарстан) и компания «Сибур». 

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