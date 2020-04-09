46 инвестпроектов должны быть осуществлены в Тобольске

9 апреля 2020, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство
В Реестре инвестиционных проектов Тюменской области находится 46 проектов, которые должны быть осуществлены в Тобольске. Планируется создать более 600 рабочих мест, сумма возможных инвестиций - 28,9 млрд. рублей и все это без учета Тобольской промышленной площадки.
В числе проектов, которые должны быть завершены в 2020 году, значатся:
На территории Тобольска при поддержке правительства Тюменской области ведется работа по созданию особой экономической зоны на базе промышленной площадки, сообщили в пресс-службе городской администрации. Партнерами в реализации проекта выступят управляющая компания «Алабуга» (Татарстан) и компания «Сибур».
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