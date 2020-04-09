RusCable Insider Digest #166
9 апреля 2020, 15:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: Prysmian, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, AI
Отрасль: Кабельная промышленность
Prysmian Group - мировой лидер в отрасли кабельных систем для энергетики и телекоммуникаций - выбрал технологическую компанию IBM партнером для реализации проекта по ускорению цифровизации и расширению глобальной инфраструктуры. Об этом сообщил ресурс PRNewswire.
"IBM рада поддержать бизнес Prysmian в процессе цифровой трансформации и внедрения передовых технологических решений. Внедрение IBM Cloud поможет компании повысить качество обслуживания клиентов и уровень операционной эффективности", - сказал вице-президент по корпоративным продажам IBM в Италии Стефано Ребаттони.
Одна из наиболее приоритетных задач Prysmian Group состоит в интеграции информационных систем для поддержки гибкой и эффективной оцифровки продуктов и процессов. Компания перенесет основную рабочую нагрузку на серверы IBM Cloud, чтобы получить возможность использовать новейшие цифровые технологии, включая AI-алгоритмы и интернет вещей. В рамках соглашения IBM Services также будет управлять интеграцией существующей IT-инфраструктуры и переводом ERP-платформы Prysmian Group SAP S/4HANA на сертифицированные приложения IBM Cloud.
В процессе реализации проекта Prysmian будет использовать дата-центр IBM Services и ЦОД IBM Cloud в Милане. Работа запланирована на три года.
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