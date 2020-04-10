Российские предприниматели считают необходимым создать отдельный институт по регулированию системы оплаты долгов бизнесу по государственным и муниципальным контрактам, сообщил в пятницу советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

"До настоящего времени обеспечением возврата долгов с учетом специального поручения президента РФ занимались органы прокуратуры. Работа идет хорошо, но сейчас предпринимателей очень волнует скорость выплат. В этой связи одной из хороших мер по сохранению экономической активности стало бы создание института, который будет аккумулировать информацию о существующих задолженностях и иметь возможность оперативно их гасить", - сказал он на онлайн-совещании с региональными бизнес-омбудсменами.

По словам Свириденко, для работы такого института нужно несколько условий.

"Он должен иметь полномочия распоряжаться средствами, на него должно быть выделено финансирование, и он должен получать информацию по задолженностям. Это может быть подразделение Минфина или подведомственный ФГУП на федеральном уровне", - уточнил он.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области Екатерина Толчина сообщила, что получает "огромное количество обращений от предпринимателей, перед которыми есть долги по исполненным государственным и муниципальным контрактам". По ее данным, в одном Приволжском федеральном округе (ПФО) на конец 2019 года невыплаченных долгов по госконтрактам числилось почти на 1 млрд рублей.

Участники совещания поддержали изменение системы оплаты задолженностей по государственным и муниципальным контрактам через создание отдельного института развития.

Предложения Титова

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов ранее направил президенту РФ Владимиру Путину предложения по комплексу антикризисных мер в условиях распространения коронавируса. В их число вошли инициативы, касающиеся системы государственных и муниципальных закупок.

В частности, бизнес-омбудсмен предложил провести оплату уже выполненных работ по госконтрактам, ввести по контрактам с малыми и средними предпринимателями (МСП) авансирование на уровне 30% суммы договора, временно запретить расширение Единого реестра недобросовестных поставщиков, а также снизить для МСП размер обеспечительного взноса при подаче заявки на участие в торгах.