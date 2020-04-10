Более 95 км дорог регионального значения отремонтируют в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В программу включены 20 объектов, сообщили в пятницу журналистам в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Реализация мероприятий нацпроекта позволит увеличить долю автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, и повысить безопасность дорожного движения, все работы будут завершены до конца 2020 года. В 2019 году в рамках нацпроекта на территории КБР было приведено к нормативу 65 км региональных дорог.

"В 2020 году в Кабардино-Балкарии в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" приведут в нормативное состояние более 95 км дорог регионального значения, работы будут проходить на 20 объектах. Также будут обустроены линиями электроосвещения автомобильные дороги регионального значения протяженностью 44 км", - говорится в сообщении.

В национальный проект попали автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с Республикой Северная Осетия - Алания, соединяющая КБР с Ингушетией и Северной Осетией, Бабугент - Безенги, которая ведет в альпинистский лагерь "Безенги" и связывает села Безенги и Карасу с районным центром и столицей республики. Помимо этого, будут осуществлены работы по реконструкции подъезда к автовокзалу "Северный" в городе Нальчике.

"Всего на территории КБР планируется провести реконструкцию 12 км региональных дорог. Ремонтные работы проведут на 14 объектах, что составит основной массив работ, произведенных в рамках нацпроекта - более 70 км. Работы по замене основания дорожной одежды, устройству нового асфальтобетонного покрытия и устройству тротуаров планируется произвести не только на дорогах, связывающих населенные пункты, но и на центральных улицах сельских поселений. В список были включены сельские поселения Шалушка, Куба, Псынадаха, Урух, Дейское, Алтуд, Кишпек, Лашкута, Сармаково, Белая Речка, Псынабо", - уточнили в министерстве.

Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодорог - еще один вид запланированных работ на региональных дорогах, общая протяженность восстановительных работ составит 12,5 км в трех населенных пунктах - Чегем, Залукокоаже, Псыгансу.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.