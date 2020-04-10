8 апреля на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в г. Соликамске был поднят вопрос об обеспечении инфекционного отделения городской больницы, которое готовится на случай повышения заболеваемости COVID-19, резервным источником электроснабжения.

Как пояснила главный врач больницы Людмила Лукьянченко, медицинское учреждение должно быть оснащено аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые при аварийном отключении не смогут долго продолжать работу.

Глава города Алексей Федотов дал поручение проработать данный вопрос. Решение было найдено оперативно. В случае аварийного отключения основного источника электроснабжения больницы – трансформаторной подстанции № 169 – для обеспечения временного электроснабжения медицинского учреждения будет задействована передвижная дизель- электростанция филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго».

Как отметил начальник Соликамского района электрических сетей филиала «Россети Урал» «Пермэнерго» Юрий Пермяков, резервный источник электроснабжения мощностью 100 кВт способен обеспечить электроснабжением не только здание инфекционного отделения, но и главный корпус поликлиники, реанимацию, а также стационар. При этом работать он сможет столько, сколько будет нужно, то есть до момента восстановления основного энергоснабжения.

С целью отработки действий по обеспечению бесперебойного электроснабжения важного медицинского объекта 9 апреля была проведена совместная тренировка оперативного и ремонтного персонала Соликамского района электрических сетей «Пермэнерго» и персонала городской больницы. Со стороны энергетиков к тренировке были привечены оперативно-выездная бригада и бригада распредсетей общим составом 5 человек, а также 3 единицы техники, в том числе передвижная дизель-электростанция. В ходе учений были отработаны мероприятия по выдвижению мобильного резервного источника электроснабжения (РИСЭ) и его подключению. Проведенная тренировка позволила ее участникам отработать практические навыки и готовность к действиям в условиях нештатной ситуации, уточнить порядок взаимодействия всех сил.