В 2020 году компания «Россети Сибирь» выполнит ремонт 27 488 км километров воздушных линий электропередачи в девяти регионах присутствия. Для сравнения: в 2019 году ремонтный план энергокомпании составил 26 456 километров ЛЭП.

Ремонтная программа на 2020 год в Россети Сибирь запланирована в объеме 3,472 млрд рублей. В объеме прямых затрат это на 2 % больше прошлогодних показателей.

Всего по группе компаний «Россети» будет отремонтировано более 168 тысяч километров ЛЭП (в 2019 году - 163 000 км), 38 900 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций (в 2019 - 38 800 шт.). В планах – расчистка более 150 500 гектаров просек трасс линий электропередачи (в 2019 - 148 000 га).

«К зиме готовимся по плану. Независимо от внешних обстоятельств темпы работ будут выдержаны. Ремонтные программы и мероприятия, критически важные для нужд регионов, будут выполнены в полном объеме и в строгом соответствии с графиком», – подчеркнул глава «Россетей» Павел Ливинский.

Внедрённая в 2018 году риск-ориентированная модель управления доказала свою эффективность при реализации ремонтных программ.

«Мы своевременно выявляем узкие места и проводим ремонт оборудования только там, где это реально нужно. Такой подход позволяет нам значительно экономить ресурсы», – сказал глава компании.

Надежное прохождение ОЗП 2020-2021 гг. будут обеспечивать более 10 000 мобильных бригад в составе свыше 49 000 человек, укомплектованных автомобильной и специальной техникой – порядка 24 000 единиц.

Энергетики группы компаний «Россети» также проведут плановое техническое обслуживание имеющихся 6 000 резервных источников энергоснабжения (в 2019 году - 5 900 шт.), будет выполнена программа дополнительного оснащения резервными источниками снабжения электроэнергией территорий, где выявлена потребность в резервировании электроснабжения потребителей.

Кроме того, будет продолжена практика усиленной отработки практических навыков взаимодействия персонала при ликвидации технологических нарушений. В 2020 году планируется более 150 совместных учений по ликвидации аварий, в том числе с участием МЧС России, органов местного самоуправления, организаций ЖКХ.