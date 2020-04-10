Один из 16 модульных инфекционных центров, возводимых в разных регионах России силами Министерства обороны РФ, строится в Оренбурге. Для включения в сеть многофункционального медицинского центра на 60 мест требуется 846 кВт мощности, которую предоставляет объекту здравоохранения компания «Россети Волга».

На сегодняшний день энергетики компаний группы «Россети» обеспечили также подключение площадок в Нижнем Новгороде, Волгограде, Смоленске, Калининграде и Ростове-на-Дону. В ближайшие дни завершатся работы в Московской области и Санкт-Петербурге.

Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов выразил благодарность коллективу компании «Россети» и ее генеральному директору Павлу Ливинскому за выполненный комплекс работ по подключению первых площадок строительства многофункциональных медицинских центров.

Завершение строительства модульного центра в Оренбурге планируется к 30 апреля. Работы по технологическому присоединению объекта первостепенной значимости проведены уже на стадии его возведения. Специалисты филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Оренбургэнерго» подготовили технические условия, провели анализ загруженности питающих центров и определились с точками подключения.

С целью обеспечения надежного электроснабжения объекта сотрудники службы релейной защиты и автоматики смонтировали трансформаторы тока на вводных ячейках распределительного пункта, провели ревизию оборудования, подготовили электрические сети к включению объекта незамедлительно по обращению потребителя. Все энергетики, участвующие в работах, обеспечены необходимыми средствами защиты, дезинфекции и профилактики.