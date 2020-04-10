Последствия волатильности нефтяных мировых рынков обсудят гости и спикеры онлайн-студии Фонда Росконгресс в пятницу, 10 апреля в 12:00 по московскому времени.

Рынки нефти сегодня испытывают существенные колебания. Некоторые эксперты прогнозируют, что в мире произойдет перераспределение объемов, по одним оценкам, в пользу стран Персидского залива, причем не только Саудовской Аравии, по другим – может увеличиться доля других стран, в том числе и России. По какому сценарию будет развиваться ситуация? Какие решения будут приняты? Можно ли ожидать снижения доли США на рынке? Каким образом данные условия скажутся на российских компаниях?

Эти и многие другие вопросы обсудят 10 апреля участники онлайн-сессии «Нефтяной маятник. Произойдет ли перераспределение объемов мирового нефтяного рынка? Российский ответ».

Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube -канале «Росконгресс-ТВ» и на официальных аккаунтах Фонда Росконгресс и Форума РЭН в Facebook. Начало трансляции в 12:00 (московское время).

Ожидается, что темы стабилизации мировых нефтяных рынков, прогнозы и перспективы их развития станут ключевыми в деловой повестке Международного форума «Российская энергетическая неделя – 2020», который пройдет в Москве с 13 по 16 октября 2020 г.

Модератор:

Алексей Бобровский, руководитель службы экономических новостей канала «Россия 24».

Выступающие:

Денис Борисов , Директор Московского нефтегазового центра EY;

, Директор Московского нефтегазового центра EY; Вячеслав Мищенко , Независимый эксперт нефтегазового рынка, Руководитель рабочей группы по ценообразованию и рынкам при Министерстве энергетики РФ;

, Независимый эксперт нефтегазового рынка, Руководитель рабочей группы по ценообразованию и рынкам при Министерстве энергетики РФ; Руслан Танкаев, Генеральный директор ЗАО «ИнфоТЭК-Терминал», ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, спортивных, общественных мероприятий и событий в области культуры.

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