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Мероприятия

Нефтяной маятник. Произойдет ли перераспределение объемов мирового нефтяного рынка? Российский ответ

Нефтяной маятник. Произойдет ли перераспределение объемов мирового нефтяного рынка? Российский ответ

10 апреля 2020, 11:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОСКОНГРЕСС, ОНЛАЙН
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Последствия волатильности нефтяных мировых рынков обсудят гости и спикеры онлайн-студии Фонда Росконгресс в пятницу, 10 апреля в 12:00 по московскому времени.

Рынки нефти сегодня испытывают существенные колебания. Некоторые эксперты прогнозируют, что в мире произойдет перераспределение объемов, по одним оценкам, в пользу стран Персидского залива, причем не только Саудовской Аравии, по другим – может увеличиться доля других стран, в том числе и России. По какому сценарию будет развиваться ситуация? Какие решения будут приняты? Можно ли ожидать снижения доли США на рынке? Каким образом данные условия скажутся на российских компаниях?

Эти и многие другие вопросы обсудят 10 апреля участники онлайн-сессии «Нефтяной маятник. Произойдет ли перераспределение объемов мирового нефтяного рынка? Российский ответ».

Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале «Росконгресс-ТВ» и на официальных аккаунтах Фонда Росконгресс и Форума РЭН в Facebook. Начало трансляции в 12:00 (московское время).

Ожидается, что темы стабилизации мировых нефтяных рынков, прогнозы и перспективы их развития станут ключевыми в деловой повестке Международного форума «Российская энергетическая неделя – 2020», который пройдет в Москве с 13 по 16 октября 2020 г.

Модератор:

Алексей Бобровский, руководитель службы экономических новостей канала «Россия 24».

Выступающие:

  • Денис Борисов, Директор Московского нефтегазового центра EY;
  • Вячеслав Мищенко, Независимый эксперт нефтегазового рынка, Руководитель рабочей группы по ценообразованию и рынкам при Министерстве энергетики РФ;
  • Руслан Танкаев, Генеральный директор ЗАО «ИнфоТЭК-Терминал», ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России

Фонд Росконгресссоциально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, спортивных, общественных мероприятий и событий в области культуры.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 122 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.

 

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