Компания "Россети Юг" направит 1,6 млрд рублей на ремонт и техническое обслуживание энергокомплекса Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия в текущем году.

Затраты на подготовку электросетевого комплекса Ростовской области к очередному осенне-зимнему периоду составят 805 млн рублей, Волгоградской области – 439 млн рублей. На обслуживание и ремонт сетей Астраханской области запланировано 256 млн рублей, Калмыкии – 92 млн рублей.

Специалисты «Россети Юг» отремонтируют почти 3 тысячи км линий электропередачи разных классов напряжения, из них 2,2 тыс. км – сети 0,4-20 кВ преимущественно в сельской местности и удаленных населенных пунктах. Ремонт пройдет и на 3 тыс. трансформаторных подстанций. Кроме того, энергетики расчистят 1,2 тыс. гектаров вдоль трасс воздушных линий от растительности, которая часто становится причиной нарушений электроснабжения в результате падения веток на провода, возгорания сухостоя.

Ремонтная кампания «Россети Юг» и подготовка к ОЗП идет в соответствии с планом, несмотря на изменившиеся условия. Производственный персонал обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.