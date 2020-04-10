Компания «Россети Юг» направит 256 млн рублей на ремонт и техническое обслуживание энергокомплекса Астраханской области в текущем году. Работы позволят улучшить энергоснабжение потребителей каспийской столицы и районов области, подготовить энергокомплекс к очередному осенне-зимнему периоду.

Астраханские специалисты «Россети Юг» отремонтируют свыше 480 трансформаторных подстанций, более 760 км линий электропередачи различных классов напряжения, заменят 1,1 тыс. дефектных опор. Кроме того, энергетики расчистят порядка 425 гектаров вдоль трасс воздушных линий от растительности, которая часто становится причиной нарушений электроснабжения. В каспийской столице предстоит ремонт 45 подстанций и более 50 км воздушных линий.

Ремонтная кампания «Россети Юг» и подготовка к осенне-зимнему периоду в Астраханской области даже в сложившихся условиях идет с опережением графика. Уже отремонтированы свыше 150 единиц оборудования. Ремонт прошел на крупных подстанциях Астрахани: «Юбилейная», «Северная», «Первомайская», «Трусовская». Улучшение электроснабжения почувствовали и жители Красноярского, Харабалинского, Володарского, Енотавского и Икрянинского районов области, где также отремонтированы подстанции и воздушные линии.

Производственный персонал обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе все работы производятся с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Денис Афанасьев высоко оценил работу по подготовке к зиме: