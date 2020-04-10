28 апреля стартует специализированный обучающий онлайн-курс журнала «Пресс-служба» – «Секреты и техники написания эффективных PR-текстов». Автор и ведущий курса – Тимур Асланов.

Аудитория онлайн-курса:

- руководители и сотрудники пресс-служб и PR-департаментов,

- пресс-секретари,

- специалисты по связям с общественностью,

- копирайтеры,

- корпоративные журналисты.

Сегодня в информационном поле огромное количество текстов – тексты в прессе, онлайн-изданиях, социальных сетях, блогах, Яндекс.Дзене и телеграм-каналах. И каждый хочет донести до нас какие-то идеи и мысли, в чем-то нас убедить, что-то нам продать. Но наше внимание ослабевает и рассеивается. Как же его зацепить и удержать ровно настолько, чтобы хватило времени донести ключевые сообщения? Как сделать так, чтобы журналист прочитал наш пресс-релиз, чтобы целевая аудитория прочитала пост или статью? Как правильно выстроить информацию внутри материала, чтобы читатель не запутался, а понял всё, что вы хотите до него донести?



Об этом и пойдет разговор на курсе.

В рамках онлайн-курса участники получат реальные инструменты для повышения эффективности текстов, разберут конкретные посты, статьи и пресс-релизы, в том числе и собственные, на большом количестве примеров посмотрят как надо и как не надо делать. Практические задания помогут отточить необходимые навыки и закрепить материал курса.

Обратная связь от преподавателя даст возможность оценить правильность действий и скорректировать их.



На курсе вы научитесь:

– понимать ключевые задачи текстов и как их решать,

– чем реально хороший текст отличается от плохого,

– привлекать и удерживать внимание аудитории на ваших текстах,

– выстраивать правильную структуру текстов для повышения их эффективности,

– доносить до аудитории ключевые сообщения,

– писать на таком языке, который воспринимает ваша целевая аудитория и находить с каждым ее сегментом общий язык,

– придумывать цепляющие заголовки ко всем видам текстов.

5 уроков. Практические задания и обратная связь. Диплом.

Подайте заявку на участие тут: https://clck.ru/Msygk

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