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Мероприятия

Секреты написания эффективных PR-текстов. Онлайн курс от журнала "Пресс-служба"

Секреты написания эффективных PR-текстов. Онлайн курс от журнала Пресс-служба

10 апреля 2020, 16:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: ОНЛАЙН-КУРС, ПРЕСС-СЛУЖБА

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28 апреля стартует специализированный обучающий онлайн-курс журнала «Пресс-служба» – «Секреты и техники написания эффективных PR-текстов». Автор и ведущий курса – Тимур Асланов.

Аудитория онлайн-курса:

- руководители и сотрудники пресс-служб и PR-департаментов,
- пресс-секретари,
- специалисты по связям с общественностью,
- копирайтеры,
- корпоративные журналисты.

Сегодня в информационном поле огромное количество текстов – тексты в прессе, онлайн-изданиях, социальных сетях, блогах, Яндекс.Дзене и телеграм-каналах. И каждый хочет донести до нас какие-то идеи и мысли, в чем-то нас убедить, что-то нам продать. Но наше внимание ослабевает и рассеивается. Как же его зацепить и удержать ровно настолько, чтобы хватило времени донести ключевые сообщения? Как сделать так, чтобы журналист прочитал наш пресс-релиз, чтобы целевая аудитория прочитала пост или статью? Как правильно выстроить информацию внутри материала, чтобы читатель не запутался, а понял всё, что вы хотите до него донести?

Об этом и пойдет разговор на курсе.

В рамках онлайн-курса участники получат реальные инструменты для повышения эффективности текстов, разберут конкретные посты, статьи и пресс-релизы, в том числе и собственные, на большом количестве примеров посмотрят как надо и как не надо делать. Практические задания помогут отточить необходимые навыки и закрепить материал курса.

Обратная связь от преподавателя даст возможность оценить правильность действий и скорректировать их.

На курсе вы научитесь:

– понимать ключевые задачи текстов и как их решать,
– чем реально хороший текст отличается от плохого,
– привлекать и удерживать внимание аудитории на ваших текстах,
– выстраивать правильную структуру текстов для повышения их эффективности,
– доносить до аудитории ключевые сообщения,
– писать на таком языке, который воспринимает ваша целевая аудитория и находить с каждым ее сегментом общий язык,
– придумывать цепляющие заголовки ко всем видам текстов.

5 уроков. Практические задания и обратная связь. Диплом.

Подайте заявку на участие тут: https://clck.ru/Msygk

или звоните нам (495) 540-52-76, мы работаем для Вас и в карантин

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