Энергетики ульяновского филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») приступили к выполнению ежегодной ремонтной программы. На повестке дня – своевременная и качественная подготовка электросетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.

Работы стартовали в рамках поручения главы ПАО «Россети» о жестком соблюдении сроков подготовки к осенне-зимнему периоду 2020/2021 годов, данное на заседании штаба электросетевого комплекса по вопросу минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. Основные работы пройдут с мая по конец сентября. В настоящее время ремонтные бригады заняты расчисткой трасс воздушных линий и подготовкой к масштабным ремонтам.

В период сложившейся эпидемиологической обстановки сотрудники филиала, выполняющие свои служебные обязанности на рабочих местах, обеспечены необходимыми антибактериальными средствами и средствами индивидуальной защиты, ведется ежедневный контроль самочувствия персонала. Особое внимание энергетиков направлено на то, чтобы проводить ремонтные работы, максимально сократив неудобства для жителей региона, многие из которых находятся в условиях режима самоизоляции. На случай частых и длительных перебоев в электроснабжении, связанных с плановыми отключениями, предусмотрено использование резервных источников питания, а в ситуации, где это возможно, – временное изменение схем электроснабжения.

В этом году ульяновским энергетикам предстоит отремонтировать более 1680 км ВЛ 0,4-10 кВ, около 990 км высоковольтных линий 35-110 кВ, 29 подстанций 35-110 кВ и более 670 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, а также расчистить свыше 500 га трасс ВЛ 0,4-110 кВ.

Ремонтная программа филиала «Ульяновские сети» направлена на повышение надежности работы электросетевого комплекса на территории Ульяновской области и будет своевременно реализована несмотря на внешние факторы.