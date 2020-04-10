Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики с 15 апреля 2020 года начинает прием документов от инвесторов, которые планируют реализовать новый проект на территории Арктической зоны России, для оказания государственной поддержки на создание энергетической, дорожной или иной внешней инфраструктуры.

В марте правительство России утвердило разработанный Минвостокразвития порядок отбора инвестиционных проектов в Арктике для оказания инфраструктурной поддержки. Благодаря этому предприниматели, чьи инвестпроекты прошли установленный правилами отбор, смогут претендовать на субсидию в размере до 20% от заявленных частных инвестиций на создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации этих проектов.

Приказом главы Минвостокразвития Александра Козлова объявлено о проведении отбора инвестпроектов с 15 апреля 2020 года по 1 июня 2020 года.

«Для участия в отборе инвестор должен отправить в Минвостокразвития России заявку, приложив к ней бизнес-план проекта, его финансово-экономическую модель и еще ряд документов. Для упрощения их подготовки министерством разработаны и опубликованы подробные методические рекомендации по порядку оформления и подаче документов», - сообщил министр.

Ознакомиться с этими методическими рекомендациями можно на сайте Минвостокразвития в подразделе «Отбор инвестиционных проектов» раздела «Деятельность».

Как сообщалось ранее, к основным критериям отбора инвестпроектов относятся ориентированность на социально-экономическое развитие и создание рабочих мест. Кроме того, учитываются общий объем инвестиций в проект, который должен составлять не менее 300 миллионов рублей, и потребность в создании или модернизации объектов внешней инфраструктуры. Обязательными требованиями к инвестору также станут наличие опыта реализации инвестпроектов, регистрация компании на территории Арктической зоны России, отсутствие долгов, состояния банкротства или реорганизации.

Полномочия по рассмотрению и согласованию перечня отобранных инвестиционных проектов возложены на президиум Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.