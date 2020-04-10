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Персоны

Заместителем гендиректора по инвестиционной деятельности "Россети Кубань" назначен Виктор Коржаневский

Заместителем гендиректора по инвестиционной деятельности Россети Кубань назначен Виктор Коржаневский

10 апреля 2020, 10:10
Рубрика: Персоны
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Совет Директоров «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») принял решение о назначении заместителем генерального директора по инвестиционной деятельности компании Виктора Коржаневского.

Ранее Виктор Коржаневский занимал должность начальника департамента капитального строительства исполнительного аппарата компании, с июня 2019 года по настоящее время являлся исполняющим обязанности заместителягенерального директора по инвестиционной деятельности.

По словам генерального директора компании «Россети Кубань» Сергея Сергеева, «кубанский» регион хорошо знаком Виктору Коржаневскому еще с периода его участия в подготовке электросетевого комплекса города Сочи к зимней Олимпиаде 2014 года, где он курировал проекты по реконструкции и строительству распределительной сети.

– Сегодня перед профильным подразделением стоят задачи создания принципиально новой, цифровой энергетической инфраструктуры в регионе. От руководителя данного направления и всех его сотрудников требуется максимум усилий в реализации мероприятий концепции группы «Россети» - «Цифровая трансформации 2030», а также грамотные, взвешенные решения, высокий профессионализм, самоотдача и ответственность. Уверен, Виктору Анатольевичу с его опытом и его командой – это по силам, – подчеркнул Сергей Сергеев.

Виктор Коржаневский окончил Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева по специальности «Приборостроение». Общий стаж работы в энергетической отрасли – более 19 лет. За период трудовой деятельности работал в организациях электросетевого комплекса, подрядных строительных организациях в области эксплуатации и капитального строительства объектов энергетической инфраструктуры. Имеет опыт участия в реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе федерального значения. В разные годы работал в структурах энергохолдинга «Россети» и других крупных энергокомпаниях, в том числе в ПАО «МРСК Волги», ОАО «МОЭСК», Научно-исследовательском инжиниринговом центре межрегиональных распределительных сетевых компаний и других.

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