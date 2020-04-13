Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с приложением № 3 к постановлению правительства № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» информирует о существующих особенностях применения разрешительных режимов, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, на период с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года.



1. Разрешения на строительство, срок действия которых истекает после дня вступления в силу постановления правительства, продлеваются на один год.



Вместе с тем, в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уполномоченные на выдачу таких разрешений органы (федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» или Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос») продлевают срок действия такого разрешения на срок, указанный в заявлении.

«Мы настоятельно рекомендуем направлять все документы в электронном виде, используя для этого федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг», а также аналогичные региональные порталы», - акцентировал глава Минстроя России Владимир Якушев.

2. В отношении особенностей предоставления государственной услуги по аттестации, переаттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и экспертизы результатов инженерных изысканий на период с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года:

с пяти до шести лет продлевается срок действия квалификационных аттестатов, истекающих с 7 апреля 2020 года по 1 января 2021 года;

с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года прием документов осуществляется исключительно в форме электронных документов с использованием ЕПГУ;

с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года выдача квалификационных аттестатов на бумажном носителе не осуществляется. Сведения о лицах, имеющих право на осуществление профессиональной деятельности по проведению государственной или негосударственной экспертизы проектной документации и экспертизы результатов инженерных изысканий включаются в реестр лиц, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и экспертизы результатов инженерных изысканий, размещенный на официальном сайте Минстроя России.

Напоминаем, что в соответствии с Административным регламентом Минстроя России, при подаче заявления через ЕПГУ копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих стаж работы по заявленному направлению деятельности, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью соответствующего лица.



Кроме того, по окончании нерабочих дней, установленных в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением COVID-19, проверка знаний в форме тестирования и в форме устного экзамена будет проводиться в установленном Положением об аттестации порядке, в соответствии с планом проведения аттестационных сессий. Эксперты, аттестация которых выпала на период нерабочих дней, будут дополнительно проинформированы о назначении новой даты.