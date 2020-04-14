Госдума одобрила законопроект о московском эксперименте с ИИ

Законопроект об экспериментальном правовом режиме для внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в Москве одобрен Госдумой во вторник в третьем окончательном чтении.

Документ разработан во исполнение послания президента Федеральному Собранию от 15 января 2020 года для обеспечения создания собственных стандартов и развития технологий, которые определяют будущее, в частности, технологий ИИ. Законопроект внесён в Думу в начале февраля.

Предусматривается проведение в Москве эксперимента по установлению с 1 июля 2020 года специального правового режима «в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий ИИ, а также последующего использования результатов его применения». Условия, требования, порядок разработки, создания, внедрения и реализации ИИ-технологий, а также механизм обработки обезличенных персональных данных будут регламентироваться столичным правительством. Срок проведения эксперимента – пять лет.

Участниками эксперимента станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, внесённые в реестр участников экспериментального режима по их собственной заявке.

Устанавливается право участников эксперимента на обработку обезличенных персональных данных на основании соглашения с Роскомнадзором.

В марте правительство РФ опубликовало отзыв о законопроекте: концепция документа в целом поддержана, однако с замечаниями.

Текст законопроекта к третьему чтению был существенно доработан, внесённые поправки см. здесь >>

Принятый в третьем чтении текст законопроекта здесь >>