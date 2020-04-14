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Кабельный завод "Кабэкс" запустил свое собственное мобильное приложение "ProKabex"

Кабельный завод Кабэкс запустил свое собственное мобильное приложение ProKabex

14 апреля 2020, 11:44
Рубрика: Компании
Метки: КАБЭКС
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Новости компании

Кабельный завод «Кабэкс» запустил свое собственное мобильное приложение «ProKabex», чтобы каждый участник мог узнавать что-то полезное и новое в области кабельной индустрии.

Все чаще привычный нам функционал становится доступен на нашем смартфоне. На помощь приходят мобильные приложения, которые позволяют иметь все необходимое под рукой. Это самый удобный способ взаимодействия с окружающим миром.

Портал «ProKabex» включает несколько разделов:

  • Обучение;
  • Каталог с техническими характеристиками и расчетными показателям;
  • Госты, с поиском по ключевому слову;
  • Новости.

Приложение доступно в AppStore и Google Play.

Устанавливайте «ProKabex» и становитесь частью мира кабельно-проводниковой продукции!

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Компания: Кабельный завод Кабэкс

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