Кабельный завод «Кабэкс» запустил свое собственное мобильное приложение «ProKabex», чтобы каждый участник мог узнавать что-то полезное и новое в области кабельной индустрии.

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Все чаще привычный нам функционал становится доступен на нашем смартфоне. На помощь приходят мобильные приложения, которые позволяют иметь все необходимое под рукой. Это самый удобный способ взаимодействия с окружающим миром.

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Портал «ProKabex» включает несколько разделов:

Обучение;

Каталог с техническими характеристиками и расчетными показателям;

Госты, с поиском по ключевому слову;

Новости.

Приложение доступно в AppStore и Google Play.

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Устанавливайте «ProKabex» и становитесь частью мира кабельно-проводниковой продукции!