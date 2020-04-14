Кабель не является предметом роскоши
14 апреля 2020, 11:44
Рубрика: Компании
Метки: КАБЭКС
Отрасль: Кабельная промышленность
Кабельный завод «Кабэкс» запустил свое собственное мобильное приложение «ProKabex», чтобы каждый участник мог узнавать что-то полезное и новое в области кабельной индустрии.
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Все чаще привычный нам функционал становится доступен на нашем смартфоне. На помощь приходят мобильные приложения, которые позволяют иметь все необходимое под рукой. Это самый удобный способ взаимодействия с окружающим миром.
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Портал «ProKabex» включает несколько разделов:
Приложение доступно в AppStore и Google Play.
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Устанавливайте «ProKabex» и становитесь частью мира кабельно-проводниковой продукции!
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