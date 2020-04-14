Энергетики группы компаний «Россети» досрочно завершили строительство электросетевой инфраструктуры для новой инфекционной больницы в Новой Москве.

Строящаяся больница будет оснащена самыми современными медицинскими системами, позволяющими на 100% работать в реанимационном режиме.

Работы велись в круглосуточном режиме начиная с 11 марта текущего года, персонал трудился в 3 смены. В общей сложности и днем, и ночью, при любых погодных условиях, на площадке работали 1 270 человек и 60 единиц техники.

Энергетики проложили более 80 километров кабельных линий от ПС «Былово» (основные КЛ) и ПС «Лебедево» (резервные КЛ). Построены и введены в эксплуатацию 7 трансформаторных подстанций и 2 распределительных пункта. Строящейся больнице выдано 8 МВт основной мощности и 8 МВт резервной.

На новом объекте применены цифровые системы управления оборудованием, что позволило значительно снизить стоимость проекта.

Прокладка кабельных линий велась с использованием горизонтально-направленного бурения, что позволило в кратчайшие сроки пройти препятствия в виде реки, автодорог, оврагов, магистралей нефти и газа, а также сложные грунты известняковых плато.

Ход строительства электросетевой инфраструктуры находился на особом контроле у генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского.