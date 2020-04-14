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Модернизация

Компания "Россети" досрочно завершила работы по строительству электросетевой инфраструктуры для новой инфекционной больницы в Новой Москве на 900 койкомест

Компания Россети досрочно завершила работы по строительству электросетевой инфраструктуры для новой инфекционной больницы в Новой Москве на 900 койкомест

14 апреля 2020, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Энергетики группы компаний «Россети» досрочно завершили строительство электросетевой инфраструктуры для новой инфекционной больницы в Новой Москве. 

Строящаяся больница будет оснащена самыми современными медицинскими системами, позволяющими на 100% работать в реанимационном режиме. 

Работы велись в круглосуточном режиме начиная с 11 марта текущего года, персонал трудился в 3 смены. В общей сложности и днем, и ночью, при любых погодных условиях, на площадке работали 1 270 человек и 60 единиц техники. 

Энергетики проложили более 80 километров кабельных линий от ПС «Былово» (основные КЛ) и ПС «Лебедево» (резервные КЛ). Построены и введены в эксплуатацию 7 трансформаторных подстанций и 2 распределительных пункта. Строящейся больнице выдано 8 МВт основной мощности и 8 МВт резервной.

На новом объекте применены цифровые системы управления оборудованием, что позволило значительно снизить стоимость проекта. 

Прокладка кабельных линий велась с использованием горизонтально-направленного бурения, что позволило в кратчайшие сроки пройти препятствия в виде реки, автодорог, оврагов, магистралей нефти и газа, а также сложные грунты известняковых плато. 

Ход строительства электросетевой инфраструктуры находился на особом контроле у генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского. 

«В условиях противостояния пандемии COVID-19 для наших энергетиков было делом чести завершить все работы на критически важном объекте в кратчайшие сроки. «Россети Московский регион» выполнили все мероприятия на самом высоком уровне, обеспечив жизненно важный инфекционный центр столицы качественным и надежным электроснабжением. Благодарю весь коллектив, который со своей задачей справился блестяще!» - отметил глава «Россетей».

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