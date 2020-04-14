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Пермспецкабель работает в обычном режиме

Уважаемые клиенты!

На основании Приказа Министерства Промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края № СЭД-03-01-03-75 от 09.04.2020г., ЗАО ПКФ "Пермспецкабель" включено в перечень организаций, чья деятельность не приостанавливается. Мы работаем в обычном режиме. Все отмотки и отгрузки выполняются своевременно. 

Ждем новых заказов,

— говорится на сайте компании.

 

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