Свыше 1200 га просек расчистят "Самарские сети" в 2020 году

Энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» приступили к расчистке просек в охранных зонах воздушных линий электропередачи в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

«Группа «Россети» должна на 100% и точно в срок реализовать весь запланированный комплекс мер по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей предстоящей зимой», - заявил Генеральный директор ПАО «Россети Павел Ливинский в ходе заседания штаба электросетевого комплекса по вопросу минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

В 2020 году самарские энергетики расчистят свыше 1200 га просек линий электропередачи. Расчистка трасс – одно из важных направлений ремонтной программы, позволяющее минимизировать количество повреждений ЛЭП, вызванных погодными условиями. Работы проводятся в целях исключения падения деревьев на провода, устранения пожаров под воздушными линиями и безопасной эксплуатации линейных энергообъектов. Ширина просеки для линий электропередачи определяется в строгом соответствии с размерами охранных зон воздушных линий электропередачи, предусмотренными Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

Основные работы будут проводиться на воздушных линиях электропередачи 35-110 кВ. Для безопасного выполнения работ задействованный персонал полностью обеспечен всеми необходимыми средствами защиты. Механическая расчистка проводится с помощью мульчеров и харвестера. Благодаря современной технике работы выполняются быстро и высокоэффективно.