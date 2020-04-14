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Законотворчество (постановления)

Владимир Якушев: Перечень системообразующих компаний в сфере строительства будет сформирован до конца недели

Владимир Якушев: Перечень системообразующих компаний в сфере строительства будет сформирован до конца недели

14 апреля 2020, 18:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, МИНСТРОЙ
Отрасль: Строительство 

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Перечень системообразующих компаний в сфере строительства будет сформирован до конца текущей недели. Об этом заявил глава ведомства Владимир Якушев на совещании оперативного штаба по предотвращению негативного воздействия от распространения новой коронавирусной инфекции на строительную отрасль и ЖКХ.

Министр подчеркнул, включение в перечень не означает автоматического доступа к деньгам. «В случае выявления критических проблем и попадания в так называемую «красную зону» будет возможно обратиться в правкомиссию за поддержкой», - заявил Владимир Якушев.

Замглавы ведомства Никита Стасишин пояснил основные критерии для включения групп компаний в перечень системообразующих организаций российской экономики.

«Объем строительства жилых и нежилых зданий по группе компаний в соответствии с действующими разрешениями на строительство должен составлять не менее 400 тыс. кв. м, выручка по группе компаний от строительства инженерных сооружений за 2019 год - не менее 10 млрд рублей», - заявил замминистра.

Напомним, правкомиссия 10 апреля утвердила новые критерии отбора системообразующих предприятий. Были выделены более 70 сфер и объективные показатели по каждой из них, которые позволят отобрать крупнейшие и важнейшие для экономики страны предприятия.

Участники штаба также обсудили комплекс решений, в которых нуждаются застройщики, для включения во второй пакет антикризисных мер правительства страны. Ожидается, что он будет рассмотрен в конце недели.

В заседании штаба приняли участие представители НОСТРОЙ, а также крупных строительных компаний – ГК ПИК, ГК Инград, ГК Самолет.

Основными задачами штаба являются рассмотрение проблем и выработка предложений, по проведению мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции внутри строительной отрасли и ЖКХ, а также взаимодействие с федеральными и региональными органами власти и организациями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

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